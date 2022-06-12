140 трасс разного уровня сложности: под Бахчисараем проходит фестиваль скалолазания «Скалы Крыма»

Соревнования проходят в селе Баштановка Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крыму стартовал фестиваль скалолазания «Скалы Крыма». Он проходит в селе Баштановка, Бахчисарайского района.

Соревнования приурочены к 75-летию скалолазания в России и проводятся в Крыму во второй раз. Точкой отсчета этого вида спорта считается 1947 год, когда на Кавказе прошли первые официальные соревнования скалолазов.

Максимальная высота трасс Баштановки составляет 20 метров Фото: Виталий ПАРУБОВ

- В этом году в состязаниях участвуют порядка 200 человек из 19 регионов страны. Самые отдаленные регионы, откуда приехали участники, это Красноярский край и Ямал,- рассказал «Комсомолке» пресс-секретарь Федерации скалолазания России Андрей Решетов.

По его словам, в соревнованиях в Крыму участвуют все лидеры сборной России по скалолазанию: участники Олимпийских игр, чемпион Мира Алексей Рубцов из Москвы и чемпионка Европы Виктория Мешкова из Свердловской области, а также призеры Чемпионатов и Кубков мира, Всемирных игр.

Призовой фонд за победу на каждой трассе 100 тысяч рублей Фото: Виталий ПАРУБОВ

На фестивале представлено 140 трасс различного уровня сложности. Отличительной чертой соревнований является то, что проводятся они на скалах, а не на привычных закрытых скалодромах. Максимальная высота трасс Баштановки для профессионалов составляет 20 метров.

В этом году скалолазанию в России исполняется 75 лет Фото: Виталий ПАРУБОВ

- Всего пять зачетов. Это и новички, и любители, и ветераны 50+ и 60+, и отдельный зачет среди профессионалов. Они соревнуются на семи сложнейших трассах категории сложности 8Б и выше, - рассказал Андрей Решетов.

Среди участников фестиваля даже дети Фото: Виталий ПАРУБОВ

Призовой фонд на каждой из трасс составляет 100 тысяч рублей. В зависимости от того, сколько спортсменов выиграло на трассе, сумма делится на всех. Общий же призовой фонд турнира – 700 тысяч рублей. Кстати, самым юным участникам фестиваля всего 9 лет.

Самому младшему участнику всего 9 лет Фото: Виталий ПАРУБОВ

В этом году на фестивале в Крыму впервые отметили День скалолазания, утвержденный Федерацией скалолазания России в начале года. Теперь он будет ежегодно отмечаться во вторую субботу июня.

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