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Общество12 июня 2022 10:14

140 трасс разного уровня сложности: под Бахчисараем проходит фестиваль скалолазания «Скалы Крыма»

В Баштановку съехались все лидеры сборной России
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Соревнования проходят в селе Баштановка

Соревнования проходят в селе Баштановка

Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крыму стартовал фестиваль скалолазания «Скалы Крыма». Он проходит в селе Баштановка, Бахчисарайского района.

Соревнования приурочены к 75-летию скалолазания в России и проводятся в Крыму во второй раз. Точкой отсчета этого вида спорта считается 1947 год, когда на Кавказе прошли первые официальные соревнования скалолазов.

Максимальная высота трасс Баштановки составляет 20 метров

Максимальная высота трасс Баштановки составляет 20 метров

Фото: Виталий ПАРУБОВ

- В этом году в состязаниях участвуют порядка 200 человек из 19 регионов страны. Самые отдаленные регионы, откуда приехали участники, это Красноярский край и Ямал,- рассказал «Комсомолке» пресс-секретарь Федерации скалолазания России Андрей Решетов.

По его словам, в соревнованиях в Крыму участвуют все лидеры сборной России по скалолазанию: участники Олимпийских игр, чемпион Мира Алексей Рубцов из Москвы и чемпионка Европы Виктория Мешкова из Свердловской области, а также призеры Чемпионатов и Кубков мира, Всемирных игр.

Призовой фонд за победу на каждой трассе 100 тысяч рублей

Призовой фонд за победу на каждой трассе 100 тысяч рублей

Фото: Виталий ПАРУБОВ

На фестивале представлено 140 трасс различного уровня сложности. Отличительной чертой соревнований является то, что проводятся они на скалах, а не на привычных закрытых скалодромах. Максимальная высота трасс Баштановки для профессионалов составляет 20 метров.

В этом году скалолазанию в России исполняется 75 лет

В этом году скалолазанию в России исполняется 75 лет

Фото: Виталий ПАРУБОВ

- Всего пять зачетов. Это и новички, и любители, и ветераны 50+ и 60+, и отдельный зачет среди профессионалов. Они соревнуются на семи сложнейших трассах категории сложности 8Б и выше, - рассказал Андрей Решетов.

Среди участников фестиваля даже дети

Среди участников фестиваля даже дети

Фото: Виталий ПАРУБОВ

Призовой фонд на каждой из трасс составляет 100 тысяч рублей. В зависимости от того, сколько спортсменов выиграло на трассе, сумма делится на всех. Общий же призовой фонд турнира – 700 тысяч рублей. Кстати, самым юным участникам фестиваля всего 9 лет.

Самому младшему участнику всего 9 лет

Самому младшему участнику всего 9 лет

Фото: Виталий ПАРУБОВ

В этом году на фестивале в Крыму впервые отметили День скалолазания, утвержденный Федерацией скалолазания России в начале года. Теперь он будет ежегодно отмечаться во вторую субботу июня.

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