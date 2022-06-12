10 ярких фото празднования Дня России в Симферополе

Празднование Дня России в Симферополе
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Крымская столица, как и остальные города полуострова, 12 июня пышно празднует День России.
Крымчанам предлагали фейс-арт в цветах флага России
Фото: Виталий ПАРУБОВ
С утра крымчан с праздником поздравил глава республики. Сергей Аксенов также отметил, что Россия – одно из немногих «действительно суверенных государств мира», против которого сегодня, однако, «развернута массированная атака».
Праздничное мероприятие собрало много людей
Фото: Виталий ПАРУБОВ
- Нас уже в который раз проверяют на прочность. Но те, кто хотел напугать нас своими угрозами, задушить санкциями, забыли, что именно в такие сложные времена проявляется настоящий характер россиян, крепнет народный дух и воля. Об этом свидетельствует вся многовековая история России,- написал глава Крыма у себя в Telegram-канале.
Со сцены выступили юнармейцы
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Сергей Аксенов напомнил, что любовь к Родине –это «высшая ценность для каждого гражданина страны».
Без спортивных состязаний тоже не обошлось
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Масштабное празднование Дня России сегодня развернулось в самом центре Симферополя.
Горожан развлекали актеры на ходулях
Фото: Виталий ПАРУБОВ
На площади Ленина прошел праздничный концерт, а также состоялся молодежный квест на знание истории России.
Волонтеры организовали для молодежи квест на знание истории России
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Его организовали волонтеры Российского Союза Молодежи.
Участниками молодежного квеста стали и иностранные студенты
Фото: Виталий ПАРУБОВ
В рамках акции на площади был развернут огромный флаг России. А маленькие флажки волонтеры раздавали всем желающим.
На площади развернули огромный флаг России
Фото: Виталий ПАРУБОВ
В парках крымской столицы также подготовили массу праздничных мероприятий.
И куда же без сладкой ваты
Фото: Виталий ПАРУБОВ
День России отмечается ежегодно с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года.
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