Врач-инфекционист: Чем выше температура воды в Крыму, тем больше шанс заболеть кишечными инфекциями

В самый разгар курортного сезона в Крыму и Севастополе начинает расти заболеваемость кишечными инфекциями Фото: Михаил ПАТЛИС

Началось лето, а это значит, что впереди три месяца знойной жары и, конечно, морских развлечений. Несмотря на то, что сезон богат на эмоции и впечатления, летний отдых у моря часто сопровождается и неприятными факторами - например, кишечной палочкой и ротавирусной инфекцией. С этими заболеваниями каждый год сталкиваются тысячи гостей и жителей жаркого полуострова. Согласно ежегодной статистике, летом пик заболеваемости ротавирусными инфекциями выпадает на июнь-июль.

В самый разгар курортного сезона, когда миллионы туристов приезжают отдыхать и весело плескаться в море, в Крыму и Севастополе начинает расти заболеваемость кишечными инфекциями, а больницы заполняются новыми пациентами. Из-за коварной болезни некоторым туристам приходится проводить большую часть отдыха лежа в больнице и принимая лекарства.

Так, среди туристов в Крыму и Севастополе пошел слух о том, что многие курортники попадают в госпитали после посещения прибрежных ресторанов города. Причем особую опасность для здоровья несут общепиты недалеко от Парка Победы в Севастополе. Чтобы немного успокоить туристов и развеять слухи, «Комсомолка» решила разобраться, что же такое кишечные инфекции, где их можно «подцепить» и как защитить себя от подобной напасти во время отдыха.

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ

Как рассказала КП-Крым врач-инфекционист Светлана Усова, чаще всего острыми кишечными инфекциями болеют дети. Чаще всего сезонную болезнь можно отличить по характерным симптомам: нарушением работы желудочно-кишечного тракта, интоксикация, диарея, рвота, повышение температуры, боли и рези в области живота. Самые распространенные кишечные заболевания летом – это ротавирусная, норовирусная, аденовирусная инфекция и дизентерия.

В большинстве случаев возбудителями этих неприятных заболеваний становятся бактерии, вирусы и патогены, которые пагубно влияют на работу кишечника. Во время туристического сезона они могут попадать в организм человека с пищей или водой.

- Как правило, летом очень много различных возбудителей, которые могут спровоцировать все эти инфекции. Обычно отдыхающие с детьми толпами приезжают в Крым, купаются в море, покупают и едят немытые фрукты и овощи, а потом проводят остаток отпуска лежа в «инфекционке», - отмечает специалист.

Самым уязвимым периодом для того, чтобы подхватить подобную болезнь, считается время, когда морская вода достигает максимальной температуры. Чаще всего это июль-август.

- Это тот период, когда все повально начинают плескаться в море, глотать морскую воду при купании и есть немытые овощи и фрукты.

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ

Кишечные и ротавирусные инфекции – не приговор. Даже в самый разгар заболеваемости от них всегда можно уберечься. Для этого нужно придерживаться простых правил гигиены. Несмотря на то, что они давно всем известны, во время отдыха, многие о них забывают. Поэтому не лишним будет повторить эти правила.

- Всегда мойте руки перед едой. В крайнем случае, обрабатывайте антисептиком;

- Старайтесь не заглатывать морскую воду во время купания;

- Не покупайте еду в сомнительных заведениях;

- Отдавайте предпочтение проверенным заведениям общепита, которые соблюдают правила хранения и приготовления еды;

- Не оставляйте продукты надолго под палящим солнцем;

- Не пейте воду из-под крана.

Если инфекция все же застала вас в самый неподходящий момент отдыха, обратитесь к врачу.

- Очень часто бывает так, что неправильное лечение, которое отдыхающий прописал себе сам, может плачевно закончиться для него же самого. Поэтому за помощью нужно обращаться к специалисту, - заключила Светлана Усова.