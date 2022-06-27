Протащил силовика на капоте: в Крыму осудили мужчину, который пытался удрать, не расплатившись в кафе

После задержания злоумышленник не угомонился и ударил другого полицейского. Фото: pexels.com

В Симферополе суд вынес приговор уроженцу Краснодарского края, который протащил на капоте полицейского, пытаясь убежать, не расплатившись в кафе. Об этом сообщили в пресс-службе крымского Следкома.

Дело было 11 марта 2021 года. Двое приятелей отобедали в одном из кафе крымской столицы на 20 тысяч рублей и решили уйти не расплатившись. Официантка с криками выбежала вслед за мужчинами, требуя их вернуться и заплатить. На бурную сцену обратил внимание находящийся рядом сотрудник отдела угрозыска. Силовик предпринял было попытку вмешаться в ситуацию и задержать негодяев, однако те ловко запрыгнули в машину, и уже готовы были скрыться с места преступления.

Полицейский тоже не торопился сдаваться. Вышло так, что в какой-то момент он оказался на капоте машины беглецов. Шофера это не остановило и он продолжил путь, набирая скорость. Все происходило в центре города, на проспекте Кирова.

В надежде, что полицейский вот-вот не удержится и соскользнет с авто, злоумышленник надавил на педаль газа, но это не помогло. Тогда ему пришла вовсе безумная идея - спровоцировать ДТП. Не раздумывая он умышленно врезался в попутный автомобиль.

- В результате этого сотрудник полиции упал на проезжую часть, получив травму ноги. После задержания мужчина оскорбил другого полицейского и нанес ему удар в область лица, - говорится в сообщении пресс-службы.

Суд приговорил злоумышленника, который находился за рулем, к двум годам и пяти месяцам в колонии-поселении.

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