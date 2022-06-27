Ситуация на курортах Крыма 27 июня 2022: как затяжные дожди отразились на туристах

Местных жителей и туристов просят воздержаться от морских прогулок и экскурсий по горам Фото: Александра Тимощенко

Непогода в Крыму бушует уже вторые сутки. Некоторые районы полуострова накрыли сильные дожди и грозы. В Симферопольском районе и крымской столице из-за стихии объявлен режим ЧС. «Комсомолка» узнала, как затяжные дожди в июне 2022 года отразились на работе туристической отрасли.

Несмотря на бушующую в Крыму стихию, погодные условия не отразятся на работе крымских гостиниц и санаториев. Об этом сообщили в пресс-службе Минкурортов республики.

- Курортные города и туристические объекты доступны для гостей и жителей Крыма. Происшествий в связи с погодными условиями не зафиксировано, - отметили в пресс-службе министерства курортов и туризма Крыма.

Сейчас со стороны отелей и санаториев Крыма не поступают жалобы и сообщения о проблемах. Как отметил глава Минкурортов Крыма Вадим Волченко, министерство постоянно общается с руководством отелей, санаториев и пансионатов, а также властями муниципалитетов.

- У каждого средства размещения есть резервные источники электропитания и водоснабжения. Мы уже проходили ранее сложные погодные ситуации - опыт есть. Все службы работают, все силы и средства присутствуют, - подчеркнул министр курортов и туризма республики.

Между тем, туристов все же просят быть предельно осторожными из-за бушующей стихии. Руководителей экскурсионных и туристических организаций просят отложить мероприятия в горной и лесной местности, а также на морском транспорте - катерах, яхтах и других.

Потерпеть при этом осталось недолго - уже во второй половине дня 28 июня стихия должна пойти на спад. По прогнозам синоптиков крымского Гидрометцентра, с 29 июня на полуострове установится сухая и солнечная погода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дожди в Крыму в 2022 году: последние новости о потопе на 27 июня

«Комсомолка» выяснила, что известно о дождях в Крыму в июне 2022 года (подробнее)

Осталось потерпеть два дня: крымский синоптик рассказал, когда закончится непогода

Особенно сильные осадки ожидаются в ночь на 27 июня, а уже в конце месяца в Крым вернется лето (подробнее)