Крупнейший крымский банк выдал бизнесменам экспресс-гарантии на сумму больше 700 млн рублей с начала года

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Крымские предприниматели активно используют банковские гарантии при участии в госзакупках. Это позволяет обеспечивать исполнение госконтрактов.

Банковские гарантии работают таким образом: если поставщик не исполняет свои тендерные обязательства, банк выплачивает денежную сумму заказчику. В Крыму бизнесмены могут получить гарантии от РНКБ банка.

Спрос на банковские гарантии вырос на 57% по сравнению с прошлым годом, отмечают в РНКБ. Так, с начала текущего года было выдано 718 банковских гарантий для участников госзакупок в рамках законов 44-ФЗ, 223-ФЗ и Постановления Правительства 615-П на сумму около 720 млн рублей.

В банке напомнили, что в декабре 2021 года тарифы на эту услугу были снижены, и сейчас клиенты могут оформить экспресс-гарантию по минимальной ставке от 2,3%. Минимальная сумма комиссии сейчас составляет 1000 рублей.

Кроме того, предприниматели могут пользоваться гарантией обеспечения обязательств о шести лет. Банк принимает решение по заявке на сумму до 10 миллионов рублей в течение 15-ти минут.

- У нас есть все необходимые ресурсы и инструменты для поддержки малого и среднего бизнеса, включая гарантийные, при этом мы постоянно совершенствуем условия наших продуктов для удобства клиентов,- говорит вице-президент – директор Департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий.

Ознакомиться со всеми условиями продукта «Экспресс-гарантия» можно на официальном сайте банка.

В РНКБ существует несколько видов банковских гарантий - исполнение контракта, участие в торгах, возврат аванса, гарантийные обязательства.

Получить банковскую гарантию можно быстро и удобно - нужен минимальный пакет документов, без залога и поручительства, без открытия расчетного счета. Подать заявку можно онлайн.

Срок рассмотрения заявки после получения полного пакета документов составляет 1 рабочий день для гарантий в сумме до 10 млн ; 3 рабочих дня для гарантий в сумме свыше 10 млн или если принципалом является ГУП/МУП и т.п.

КСТАТИ

Крымским предпринимателям с апреля текущего года стало выгоднее принимать оплату банковскими картами в торговых точках и интернет-магазинах - банк РНКБ снизил стоимость эквайринга.

Так, в соответствии с распоряжением Центробанка России, с 18 апреля по 31 августа размер комиссии за эквайринг составит не больше 1% для торгово-сервисных предприятий, которые занимаются продажей социально значимых товаров и услуг. Установка платежных терминалов стала еще выгоднее.

Принимать оплату картами по сниженному тарифу будут в розничных и оптовых магазинах с продовольствием, строительными материалами, а также в торговых точках с потребительскими и детскими товарами, а также товарами повседневного спроса и в магазинах, где продаются медицинские изделия и лекарственные препараты. Полный перечень предприятий, в которых применяется льготный тариф, можно посмотреть на официальном сайте Центробанка РФ.

СПРАВКА "КП"

РНКБ Банк (ПАО) - системообразующий банк Республики Крым со 100%-ным государственным участием и один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. По всей территории Крыма и Краснодарского края открыто более 220 отделений, установлено более 1200 банкоматов, более 20000 платежных терминалов и более 800 терминалов самообслуживания. РНКБ Банк обслуживает более 2,2 миллиона физических лиц и около 85 тысяч корпоративных клиентов.