В школе Симферополя троечникам закрыли «доступ» в 10-й класс: «Родители готовы дойти с жалобами до президента»

Чтобы поступить в 10-й класс нужно иметь средний бал в аттестате не ниже 4 Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

СОШ №4 в Симферополе снова в эпицентре событий. После того, как год назад родителям удалось добиться отмены повышенного коэффициента оценивания знаний (а он решением руководства образовательной организации был повышен аж до 9 пунктов), как гром среди ясного неба прогремело очередное нововведение.

НОВЫЕ УСЛОВИЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ

Как рассказала «КП-Крым» председатель Родительского совета школы Елена Саруханова, отдельным приказом руководство учебного заведения повысило проходной балл в 10-й класс сразу на несколько пунктов - с 3,6 до 4-х баллов. Это значит, что даже с одной тройкой в аттестате выпускник 9 класса при всем желании уже не сможет продолжить учебу и вынужден будет идти в училище или техникум.

Такая несправедливость возмутила родителей. Они заявили о намерении добиться отмены решения. Повышая проходной барьер, как отмечает Саруханова, руководство школы обязано было учитывать мнение Родительского совета, как органа, представляющего интересы детей и родителей. Вместо этого директорат принимал решение в одностороннем порядке, чем нарушил порядок организации индивидуального отбора, утвержденный постановлением Совмина РК от 28.06.2016 № 295.

- То есть получается, что у детей забирают будущее! Родители готовы дойти вплоть до президента, чтобы директорам школ, которые принимают такие решения, дали по рукам. Это хорошо, что у моего ребенка проходной бал 4, 4. А есть дети, у которых 3,6 или 3,8. Таким образом наша образовательная система идет вразрез с основными принципами Конституции и федеральными законами, то есть фактически забирает право на общее образование, - говорит Саруханова.

Еще одной ложкой дегтя для родителей стало сокращение количества самих десятых классов, которые будут созданы к новому учебному году. Если неделю назад на сайте школы было заявлено о 3-х профильных классах, то сейчас речь идет о двух по 25 учеников в каждом, разделенных по принципу «технарей» и «гуманиратиев», рассказывает женщина.

- То есть ты должен прямо сейчас определиться: либо ты к красивым, либо ты к умным. А если ты не определился, то берешь метлу и идешь мести улицу, - возмущается мама старшеклассницы.

ПРАВО ШКОЛЫ

Как пояснили «Комсомолке» в Министерстве образования и науки республики, критерии отбора в десятые классы действительно должны быть согласованы с родительским советом и утверждены локальным нормативным актом, что же касается профильных классов, то решение по ним школа принимает самостоятельно, так как обладает в этом плане определенной автономией.

- Обязательное обучение до 9 класса. А 10-й и 11-й - это право и желание [учащегося],- отметили в ведомстве.

Директор школы Виктория Кубанова комментировать ситуацию отказалась, заявив, что «вообще не понимает» суть вопроса.

- Я откажусь от комментариев, потому что не вижу оснований для разговоров. Я не понимаю, о чем вы сейчас говорите вообще. О повышении баллов, о чем- то там… У нас еще даже аттестаты не выдали, о чем вы говорите? Аттестаты выдаются 30 числа. Что вы хотите этим сказать? – сказала «КП-Крым» Кубанова и положила трубку.

Судя по комментариям в социальных сетях, школа №4 Симферополя не единственная, где повысили проходной барьер для 10-го класса. Пользователи отмечают, что в некоторых школах он еще выще: 4,1 и 4, 3 балла.

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