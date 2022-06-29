Имя бывшего президента Украины Леонида Кучмы вырезали болгаркой с доски почета в Севастополе

Рабочий с помощью болгарки стер имя бывшего президента Украины с гранитной доски. Фото: Михаил Развожаев/Tg

В Севастополе сотрудники коммунальных служб утром 29 июня убрали имя бывшего президент Украины Леонида Кучмы с доски почета в центре города. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

- Сегодня его имя убрали с гранитной доски, где увековечены почётные граждане города Севастополя, - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

На видео видно, как рабочий с помощью болгарки стирает имя бывшего президента Украины с гранитной доски, которая находится на площади Нахимова.

По словам Развожаева, Кучма лишился звания почетного гражданина города-героя из-за резкого высказывания в адрес РФ. На 15-й день проведения спецоперации в своих соцсетях он опубликовал послание русскому народу со словами «Будьте вы прокляты».

Ранее депутаты Заксобрания Севастополя приняли постановление о лишении Кучмы звания почетного гражданина города.

Напомним, в начале апреля власти Крыма также приняли решение лишить второго президента Украины Леонида Кучму звания «Почетный крымчанин». Вместе с Леонидом Кучмой в список попал также украинский боксер Александр Усик, который родился на полуострове.

Звание «Почетный крымчанин» Кучме присвоили в 1999 году по решению Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым. Это звание было присвоено за «значительный личный вклад в разрешение важнейшей геополитической проблемы, принятие Конституции Автономной Республики Крым, обеспечение политической стабильности, оказание государственной поддержки в решении вопросов газификации восточных районов Автономной Республики Крым и строительства газопровода Джанкой - Феодосия - Керчь».

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