В первом полугодии 2022 года крупнейший крымский банк выдал льготные кредиты фермерам на 1,5 млрд рублей

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Господдержка предпринимателей, которые работают в сфере сельского хозяйства, продолжается. Так, крымские фермеры могут оформить льготный кредит по сниженной ставке на развитие, а также на строительство, реконструкцию или модернизацию предприятий. Займы предоставляются в рамках федеральной программы льготного кредитования Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (ПП РФ #1528).

Кредиты сельхозпроизводителям по ставке 5% выдает РНКБ банк. Так, с начала 2022 года предприниматели получили 1,5 миллиардов рублей в качестве льготных займов. Этот показатель в два раза больше, чем за тот же период в прошлом году.

- Предоставление кредитных средств по льготным условиям и ставкам для поддержки и развития бизнеса в регионах присутствия является одним из главных приоритетов в нашей работе, - говорит вице-президент, директор Департамента корпоративного бизнеса Сергей Билецкий.

По его словам, благодаря местным производителям страна может быть обеспечена необходимым продовольствием, поэтому важно развитие сельского хозяйства.

- Мы отмечаем увеличение спроса на данную программу от предприятий малых форм хозяйствования, что очень важно для развития всего аграрно-промышленного комплекса, который является одной из точек роста национальной экономики, - заключил Сергей Билецкий.

Заявки на льготные кредиты по федеральной госпрограмме чаще всего подают сельхозпроизводители, которые занимаются растениеводством, в том числе виноградарством, а также те фермеры, которые, помимо растениеводства, занимаются животноводством.

КСТАТИ

С мая РНКБ банк возобновил прием заявок по льготной госпрограмме «Сельская ипотека». По условиям, можно получить кредит на покупку жилья в сельской местности под 3%. Максимальный срок кредитования - 25 лет.

Кредит выдается на индивидуальное жилищное строительство или же на покупку готового дома с земельным участком. Важное условие - недвижимость и земля должны находиться в сельской местности. Есть и другие условия - если дом с участком покупается у физлица, то он должен быть не старше пяти лет. Если объект приобретается у юрлица, то возраст не должен превышать три года.

Первоначальный взнос должен составлять от 10% стоимости объекта. Максимальная сумма кредита на покупку недвижимости в Ленинградской области - 5 миллионов рублей, а в Крыму и Краснодарском крае - 3 миллиона рублей.

В банке считают, что объем субсидий, утвержденный Минэкономразвития РФ, позволит предоставить необходимые кредитные средства для воплощения инвестпроектов. Их реализация обеспечит всестороннее развитие экономики региона.

СПРАВКА "КП"

РНКБ Банк (ПАО) - системообразующий банк Республики Крым со 100%-ным государственным участием и один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. По всей территории Крыма и Краснодарского края открыто более 220 отделений, установлено более 1200 банкоматов, более 20000 платежных терминалов и более 800 терминалов самообслуживания. РНКБ Банк обслуживает более 2,2 миллиона физических лиц и около 85 тысяч корпоративных клиентов.