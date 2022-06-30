На трассе Симферополь-Ялта произошло ДТП с участием пассажирского автобуса: пострадали двое детей

В ДТП на трассе Алушта- Ялта пострадал грудной ребенок. Фото: пресс-служба МВД по РК

В районе Ангарского перевала утро четверга началось с ДТП. Возле села Привольное на трассе Алушта-Ялта столкнулись рейсовый автобус и легковушка.

По информации пресс-службы МВД по РК, около 7:30 водитель автомобиля «BMW», двигаясь в сторону Симферополя, выехала на «встречку», где столкнулась с пассажирским автобусом, следовавшим из Ростова-на -Дону в Ялту.

Двум пассажирам автобуса медицинскую помощь оказали на месте, пострадавшим из легковушки госпитализировали . Фото: пресс-служба МВД по РК

- На момент ДТП в автобусе находилось 15 пассажиров, двум из которых оказана разовая медицинская помощь.34-летняя женщина, находившаяся за рулем «BMW» и два ее пассажира – дети, 6-летний мальчик и годовалая девочка, травмированы, - сообщили в МВД.

По информации правоохранителей, младенец находился без сознания, поэтому, не дожидаясь кареты «скорой помощи», сотрудники ГИБДД самостоятельно повезли пострадавших в больницу.

В результате ДТП младенец потерял сознание. Фото: пресс-служба МВД по РК

На подъезде к городу женщину с детьми передали медикам, которые ехали к месту аварии.

По факту ДТП Госавтоинспекция проводит проверку. Отдельную проверку организовала прократура республики.

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