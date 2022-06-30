«Скоро будет целый табун»: в бахчисарайском зоопарке родились десять малышей лани

Юные лани с интересом разглядывают посетителей, но пока не отходят от своих мам. Фото: Архипелаг развлечений Крыма

В Бахчисарайском парке миниатюр настоящий беби-бум - всего за несколько дней здесь родились десять малышей в семействах европейских ланей. О радостном известии сообщил директор парка Виктор Жиленко.

По словам директора парка миниатюр, юные лани быстро освоились - уже активно «путешествуют» по вольеру и с любопытством разглядывают посетителей, хотя пока питаются материнским молоком.

- Это приятные животные, любят морковку и яблочки. Взамен разрешают себя погладить, - подчеркнул Виктор Жиленко.

Самое интересное, что беби-бум у ланей на этом не закончен - пополнение ожидается еще сразу в нескольких семействах. Как рассказал Виктор Жиленко, высокая рождаемость - это показатель того, что животным комфортно.

- Такими темпами у нас скоро будет уже целый табун, - отметил директор Бахчисарайского парка миниатюр.

Уже через полгода у малышей ланей начнут появляться рога. Яркий рыже-коричневый окрас у ланей появляется только летом. В это же время даже у малышей появляются также и пятнышки на спине.

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