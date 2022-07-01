Депутат Госдумы от Крыма: «Россия держит под контролем остров Змеиный»

Военные контролируют стратегически важный форпост в Черном море. Фото: Погрануправление ФСБ России по РК

Российские военные держат под контролем остров Змеиный в Черном море. Об этом КП-Крым сообщил депутат Госдумы РФ от Крыма Алексей Черняк.

- Наши ребята выполнили полностью все поставленные перед ними задачи. Они долгое время отражали атаки и сбили неимоверное количество самолетов и дронов. С учетом того, что Европа поставила новое вооружение, я думаю, что была проведена специальная операция по выводу наших ребят. Сам остров небольшой, укрыться там негде. Соответственно, безопасность и жизни наших бойцов намного дороже, - заявил Алексей Черняк. - Но при этом наши вооруженные силы сейчас держат полуостров под прицелом и контролируют ситуацию.

Также депутат выразил мнение, что теперь никто не сможет обвинить Россию в том, что наши военные не пропускают корабли, искусственно создавая голод во всем мире.

Ранее в Минобороны заявили, что российские военные покинули остров Змеиный. В военном ведомстве пояснили, что такое решение было принято, чтобы продемонстрировать - Россия не мешает усилиям ООН по организации коридора поставки сельхозпродукции из Украины.

Официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков также отметил, что вывод российских войск не позволит Украине «спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса», указывая на «невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря».

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