Гора Митридат и колесо обозрения: Алена Свиридова опубликовала новые кадры прогулки по Керчи

Алена Свиридова на колесе обозрения в Керчи. Фото: Instagram* Алены Свиридовой. Соцсеть запрещена на территории РФ и признана экстремистской

Алена Свиридова порадовала поклонников новыми фотографиями с отдыха в Крыму. Напомним, певица проводит отпуск на даче в поселке под Керчью. Здесь жила ее бабушка, и маленькая Алена каждое лето гостила у нее в Капканах. До сих пор певица летом отдыхает именно здесь.

На собственном огороде исполнительница хита «Розовый фламинго» выращивает клубнику и уже срывает первые спелые ягоды с вишни; купается в море и по утрам непременно делает пробежку, а в магазин ездит на велосипеде. Кадрами своего единения с природой Свиридова часто делится в социальных сетях.

На огороде певицы уже созрела вишня. Instagram* Алены Свиридовой. Соцсеть запрещена на территории РФ и признана экстремистской

В этот раз певица опубликовала видео с прогулки по центру Керчи. Она прокатилась на колесе обозрения на набережной (этот «ритуал» артистка проводит каждый год), и поднялась на гору Митридат, объяснив подписчикам, кто такие грифоны, охраняющие Митридатскую лестницу.

- ГрифОн (Свиридова специально выделила ударение для тех, кто не в курсе) - символ Керчи. Мифическое чудовище, помесь Льва и Орла. Объединяют небо и землю. Митридатскую лестницу, наконец, отреставрировали. Я очень рада. Я так хочу, чтобы Керчь была самым красивым городом. Думаю, она это заслужила. За 2500 лет то, - написала певица.

Пост не оставил равнодушными местных жителей. После того как бывшая министр культуры окрестила грифонов «орлольвами, охраняющими вход в ад», эта тема для керчан особая.

- Теперь, по сути, так и живем,- написала одна из подписчиц.

Свиридову обожают поклонники. Певица восхищает своей жизнерадостностью, здоровым образом жизни и естественной красотой. Артистка совершенно не выглядит на свой возраст ( в августе ей исполнится 60 лет) и часто публикует фото без макияжа и фильтров.

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