Крымский танцор, который совращал школьниц, получил четыре года условно

Братья Станишевские много лет преподавали танцы в Евпатории. Фото: скриншот из видео Игоря Станишевского/ vk.com

Евпаторийский городской суд вынес приговор по делу одного из братьев-танцоров из Евпатории Олега Станишевского, которого обвинили в половом сношении с девушками, не достигшими 16-летнего возраста (ч. 4 ст. 134 УК РФ). Судебное заседание, как стало известно КП-Крым, проходило 21 июня в закрытом режиме.

- Суд приговорил Станишевского Олега Олеговича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.134 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы, с применением ст. 64 УК РФ на срок семь лет, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием и обучением детей в детских дошкольных, общеобразовательных, учебно-воспитательных учреждениях … на срок четыре года. В силу ст. 73 УК РФ, считать назначенное Станишевскому О.О. наказание в виде лишения свободы условным, с испытательным сроком 4 года, - сказано в решении суда.

Кроме того, осужденный должен заплатить пострадавшей Дарье Александровой 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба.

Скандал с братьями-близнецами Станишевскими разразился в 2021 году. Игорь и Олег держали школу танцев в Евпатории и периодически склоняли малолетних девушек к интиму. Первой об этом рассказала пострадавшая Дарья Александрова. Девушке сейчас больше 20 лет. Она обратилась в правоохранительные органы и рассказала, что занималась в школе танцев Станишевских, когда ей было 14 лет. Сперва ее совратил Игорь, а после первой близости бросил девушку. Его брат Олег Дашу пожалел, а позже у нее произошел интим уже с ним. На тот момент девушке не было 16-ти лет. После этого танцор тоже отвернулся от «воспитанницы».

По данным следствия, интим произошел по обоюдному согласию. При этом Олег знал, что Дарье на тот момент не было 16-ти лет.

Второй потерпевшей была признана Дарья Пашкина. Она не ходила в школу танцев. С 14-летней девушкой Олег познакомился в соцсетях. Вечером в один из летних дней он назначил Дарье встречу, которая закончилась интимной близостью. Девушка рассказывала КП-Крым, что после этого Олег сразу же бросил девушку и сказал, что между ними ничего быть не может.

Сам же Станишевский не признал свою вину во время судебного заседания. Он сообщил, что в те годы не испытывал дефицита женского внимания, и с такими маленькими девушками якобы не связывался. Олег также считает, что потерпевшие оговаривают его ради известности.

У Олега недавно родился сын, танцами он пока заниматься не может.

- Несмотря на не признание вины подсудимым, его вина в совершении преступления при изложенных выше обстоятельствах полностью доказана в судебном заседании и подтверждается исследованными в ходе судебного следствия доказательствами, - уточнили в суде.

Напомним, что Игоря Станишевского, брата Олега, обвиняют в развращении малолетних и распространении порнографических материалов (статье 242, ч.3, п.б, статье 134, ч. 1; статье 135 Уголовного кодекса РФ).

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