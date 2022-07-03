В Крыму 3 года потратят на благоустройство парка Ливадийского дворца

Территорию Ливадийского парка будут реставрировать.
Фото: Надежда ДАЦЮК
Крымская Ливадия на несколько лет превратится в огромную площадку по благоустройству.
- Парк Ливадийского дворца в Ялте ждет полная реконструкция, которая продлится более трех лет, - сообщила пресс-служба ФАУ «Главное управление государственной экспертизы России».
В учреждении отметили, что эксперты уже рассмотрели проект мероприятий по обследованию технического состояния, проведению изысканий и оценке предполагаемой стоимости этих работ. В настоящее время по итогам государственной экспертизы обоснования инвестиций выдано положительное заключение.
Планы масштабные, что и говорить, ведь под реконструкцию попадет свыше 30 гектаров парковой земли на Южном берегу Крыма.
В любимом месте отдыха семьи императора России Николая II хотят отремонтировать исторические дороги и тропинки, подпорные стены, отдадут должное и противооползневым сооружениям, ведь ЮБК буквально сползает в море.
- Предусмотрено проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся на территории парка, появление на территории памятника современных сервисов и функций, - сказала главный эксперт проекта из Управления экологической экспертизы Главгосэкспертизы России Татьяна Малашина.
Обнародован и срок реализации инвестиционного проекта - 2022 - 2025 годы, а вот стоимость пока работ пока не озвучена. Но известно, что реконструкцию парка-памятника садово-паркового искусства «Ливадийский» одобрил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Остается надеяться, что обустройство исторического места пройдет без шума, который возник при облагораживании парка в Форосе, и без затянутых сроков, как при ремонте площади Ленина в Симферополе или набережной в Алуште.
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