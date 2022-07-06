Банк РНКБ открыл кредитную линию на 1,4 миллиарда рублей группе компаний «Абрау-Дюрсо»

Фото: Архив пресс-службы "Абрау-Дюрсо"

Российская компания «Абрау-Дюрсо», которая специализируется на выпуске игристого вина, получила кредит на сумму 1,4 миллиарда рублей от банка РНКБ. Эта сумма пойдет на пополнение оборотных средств. Срок кредита – 18 месяцев.

- «Абрау-Дюрсо» входит в число крупнейших компаний по производству вина в России, а винодельческая отрасль является приоритетной для экономики нашей страны, - говорит вице-президент – директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий. - Мы готовы оперативно предоставлять кредитные средства на выгодных условиях отечественным производителям для создания продукции высокого качества.

Финансирование проектов и предприятий в сфере виноградарско-винодельческой отрасли помогает поддерживать традиции виноделия в России. Кроме того, это позволяет отечественным компаниям создавать новые рабочие места, а также поддерживать и улучшать качество вин для покупателей. Винная продукция пользуется большим спросом у потребителей, и это дает возможность увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

СПРАВКА «КП»

Имение Абрау-Дюрсо было основано в 1870 году по именному указу императора Александра II. Сегодня русский винный дом «Абрау-Дюрсо» — ведущий производитель игристых и тихих вин России. В компании есть несколько коллекций виноделен - «Абрау-Дюрсо», «Винодельня Ведерниковъ», «Лоза» и другие.

Группа компаний реализовала больше 44,7 миллиона бутылок алкогольной продукции за 2021 год. Кроме того, вина предприятия завоевали больше 170 наград на международных дегустационных конкурсах.