Крымчане и туристы потратили за первый месяц лета 19 миллиардов рублей

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Крымчане и гости полуострова оценили удобство использования банковских карт. Туристы, которые приезжали в Крым, когда полуостров только стал российским, помнят, как не могли снять деньги со своих карт, так как в республике еще только начинала заново работать банковская система. Рассчитаться в магазинах картами тоже было проблематично. Сейчас ситуация кардинально изменилась.

Платежные терминалы крупнейшего банка РНКБ установлены на АЗС, в крупных торговых сетях, в отелях и даже на рынках. За июнь в сети платежных терминалов банка было совершено больше 35 миллионов транзакций. Это более миллиона платежей в день. Этот показатель превышает более чем на 15% прошлогодние данные за июнь. Объем платежей составил 19 миллиардов рублей в первый месяц лета (на 11% выше, чем в июне 2021).

- В курортный сезон количество и сумма платежей в терминалах традиционно увеличиваются, – говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан.

По его словам, в июне для удобства безналичных расчетов жителей и гостей полуострова в торговых точках было установлено более 2300 платежных терминалов РНКБ. Это вдвое больше, чем в июне прошлого года. Еще более 2000 устройств были установлены накануне курортного сезона в апреле и мае.

КСТАТИ

В июне пиковый показатель по количеству расчетов в терминалах достигал больше 900 транзакций в минуту. Средний чек трат в крымских отелях в первый месяц лета в июне составил около 7850 рублей. В целом же в туристической сфере – 3450 рублей. Средний чек в заведениях общепита - около 600 рублей.