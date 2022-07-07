Надежда Бабкина, оказавшаяся на концерте Лепса в Ялте, отказалась петь с ним на пару

Григорий Лепс дал концерт в Ялте Фото: Даниил ОПАРИН

Григорий Лепс, который с новой программой гастролирует по России, дал концерт в Ялте. Заслуженный артист РФ приехал в Крым после Донецка, где выступал для интернациональной добровольческой бригады «Пятнашка», и представил сразу три новых песни.

Ялтинский концертный зал «Юбилейный» был забит битком. Как оказалось, среди зрителей была и народная артистка Надежда Бабкина, что стало сюрпризом для Лепса.

Певица подошла к сцене с букетом алых роз и что-то шепнула коллеге. На что Лепс ответил предложением «что-нибудь спеть».

- Заслуженная, народная артистка всего что есть на свете, Надежда Бабкина! Споешь что-нибудь?

Правда, петь Бабкина отказалась.

- Надюш, спасибо большое! А что ты вообще тут делаешь? Ааа, на концерт? – протянул удивленный Лепс.

Обоих исполнителей зал встречал бурными овациями.

В гастрольном графике Григория Лепса значится еще один концерт в Крыму, и он тоже пройдет в Ялте, но уже в августе. Перед этим Лепс даст юбилейный концерт в Лужниках по случаю своего 60-летия.

Напомним, Надежда Бабкина приехала в Крым с фестивалем «Песни России». Вместе с возглавляемым ею коллективом «Русская песня» и исполнителями из разных регионов страны, народная артистка выступила во многих городах и населенных пунктах полуострова. Заключительный концерт фестиваля состоялся в Бахчисарае 4 июля.

Как оказалось, возвращаться в Москву сразу после фестиваля певица не стала, а отправилась отдыхать в Ялту, где и пошла на концерт коллеги по сцене Григория Лепса.

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