Надежда Бабкина, оказавшаяся на концерте Лепса в Ялте, отказалась петь с ним на пару

Григорий Лепс дал концерт в Ялте
Фото: Даниил ОПАРИН
Григорий Лепс, который с новой программой гастролирует по России, дал концерт в Ялте. Заслуженный артист РФ приехал в Крым после Донецка, где выступал для интернациональной добровольческой бригады «Пятнашка», и представил сразу три новых песни.
Ялтинский концертный зал «Юбилейный» был забит битком. Как оказалось, среди зрителей была и народная артистка Надежда Бабкина, что стало сюрпризом для Лепса.
Певица подошла к сцене с букетом алых роз и что-то шепнула коллеге. На что Лепс ответил предложением «что-нибудь спеть».
- Заслуженная, народная артистка всего что есть на свете, Надежда Бабкина! Споешь что-нибудь?
Правда, петь Бабкина отказалась.
- Надюш, спасибо большое! А что ты вообще тут делаешь? Ааа, на концерт? – протянул удивленный Лепс.
Обоих исполнителей зал встречал бурными овациями.
В гастрольном графике Григория Лепса значится еще один концерт в Крыму, и он тоже пройдет в Ялте, но уже в августе. Перед этим Лепс даст юбилейный концерт в Лужниках по случаю своего 60-летия.
Напомним, Надежда Бабкина приехала в Крым с фестивалем «Песни России». Вместе с возглавляемым ею коллективом «Русская песня» и исполнителями из разных регионов страны, народная артистка выступила во многих городах и населенных пунктах полуострова. Заключительный концерт фестиваля состоялся в Бахчисарае 4 июля.
Как оказалось, возвращаться в Москву сразу после фестиваля певица не стала, а отправилась отдыхать в Ялту, где и пошла на концерт коллеги по сцене Григория Лепса.
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