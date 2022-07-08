Место, в котором любят отдыхать сами крымчане: что происходит в поселке Новый Свет в разгар турсезона

Как и раньше, самыми посещаемыми городами среди туристов стали, конечно, Ялта и Алушта, но часть курортников поехала по восточному направлению Фото: Александра Тимощенко

В самый разгар курортного сезона в Крыму обычно отдыхает около восьми миллионов туристов. Однако из-за закрытого авиасообщения на юге страны этот год стал исключением, поэтому на полуостров приехало меньше отдыхающих.

Набережная в Новом свете Фото: Александра Тимощенко

Как и раньше, самыми посещаемыми городами среди туристов стали Ялта и Алушта, но часть курортников поехала и по восточному направлению - в Судак, Феодосию и Коктебель. Тем, кому не комфортно отдыхать среди снующих толп туристов, по душе придутся небольшие поселки. Одно из таких уютных мест - небольшой поселок Новый Свет, расположенный под Судаком. Рассказываем, что происходит там в самый разгар летнего сезона.

МИНИМУМ ПРОБОК

Так выглядит пляж в поселке под Судаком Фото: Александра Тимощенко

Если ехать в поселок из самого центра Крыма, дорога займет около двух часов. На выезде из Симферополя по выходным часто собирается длинная пробка, но спустя десять минут машины разъезжаются по своим направлениям.

Новый свет Фото: Александра Тимощенко

Поселок Новый Свет находится на юго-востоке крымского полуострова. Со всех сторон лес и горы, а обособленность от больших городов дает множество преимуществ. Самые главные – это экология и нетронутая природа с уникальной экосистемой.

Из-за того, что восточная часть Крыма пользуется меньшей популярностью среди туристов, чем южный берег полуострова, в поселке Новый Свет, численность населения которого всего 1200 человек, даже в выходные не так много автомобилей. Людям, следующим сюда, не приходится стоять в длинных пробках. В поселке даже сейчас нет сильного наплыва отдыхающих. Поэтому Новый Свет, как и восточное направление в целом, пользуется особой популярностью среди самих крымчан.

Пляжи Нового Света сильно контрастируют с пляжами Ялты, Алушты или соседнего Судака, где днем яблоку негде упасть. Да и прибрежные кафе не заполнены отдыхающими под завязку.

Памятник князю Льву Голицыну и Николаю II в Новом Свете Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Курортный район располагается на берегу Зеленой бухты, пляжи которой покрыты мелкой галькой, а вода из-за подводного течения, практически раз в сутки полностью обновляется.

У поселка довольно протяженная прибрежная линия и даже днем тут довольно много свободных мест для любителей позагорать.

По словам жителей поселка, в этом году с сезоном не задалось. Из-за небольшого числа туристов, некоторым кафе даже пришлось закрыться.

Набережная Нового света Фото: Александра Тимощенко

- Еще в прошлом году у нас на пляже столько людей было, что все по головам друг у друга ходили. А сейчас как-то совсем мало. С одной стороны, комфортно, просторно, а с другой, мы все же курортный регион, зарабатываем благодаря туристам. Грустно без отдыхающих, - говорит «КП-Крым» местный житель Олег.

На пляжах мало людей Фото: Александра Тимощенко

- Мы с семьей приехали в Крым на недельку, хотели отдохнуть, поплавать, подышать морским воздухом. Раньше я думал, что это очень попсовое место, но, когда первый раз сюда приехал, хочется постоянно только сюда и возвращаться, - рассказывает отдыхающий из Москвы Андрей.

Несмотря на то, что в этом году до Крыма смогли добраться не так много курортников со всей страны, полуостров продолжает манить и привлекать своей природой. К тому же, по некоторым данным с начала осени на полуострове могут вновь возобновить полеты некоторые авиакомпании.

СПРАВКА "КП"

Поселок Новый Свет был основан 19-м веке князем Голицыным. Он же придумал для него первое название - «Рай (Парадиз)». В поселке князь разместил большую часть своих виноградников в Крыму и небольшой завод шампанских вин. В 1978 году поселение переименовали в современное название Новый Свет.

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