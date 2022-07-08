Севастопольцев шокировала новость о котах, запертых в машине на жаре: что произошло на самом деле

Когда бедных пушистиков первый раз заметили в машине, жители района даже обратились в полицию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Севастополе прохожие подняли тревогу из-за нескольких котов, которых хозяева заперли в душной машине прямо на жаре.

Животных заметили на улице Панина возле детского сада. По словам местных жителей, машина стоит на одном и том же месте уже вторую неделю. Информация о странном случае появилась в социальных сетях.

Автомобиль стоял на улице около двух недель. Фото: Черный список/Севастополь

- На улице Папанина, возле детского сада стоит эта чудо-газель вторую неделю. Внутри закрыты кошки. Вчера было обращение в полицию, где сказали, что нашли хозяина и вопрос решают. Сегодня утром кошки все там же, - пишут местные в Сети.

У котов есть доступ на улицу. Фото: Черный список/Севастополь

Когда бедных пушистиков первый раз заметили в машине, жители района даже обратились в полицию.

- В полиции прокомментировали, что хозяин, видимо, покормил кошек. Но машина на солнце нагревается, и животные могут умереть. Даже вскрыть машину и достать животных нельзя, что остается делать? - пишут неравнодушные севастопольцы в соцсетях.

ВСЕ НЕ ТАК, КАК КАЖЕТСЯ

Как сообщила КП-Крым жительница многоквартирного дома на улице Панина, где стоит автомобиль, на самом деле, в конце июня во дворе около детского сада кто-то выбросил на улицу больную кошку с маленькими котятами. Владелица белой «Газели» решила помочь бездомным животным и обустроила им дом внутри своей машины. Там она постелила плед и поставила миски с едой и водой.

- Сейчас машина уже стоит в другом месте, ее перегнали в тенек. Все совсем не так, как пишут в пабликах. Сами подумайте, коты не смогли бы две недели находиться в закрытой машине без еды и воды, а так они там внутри даже играются. Зря только панику подняли, все там в порядке. Этих котят хозяйка пытается раздать. К тому же, котята могут сами выйти из машины, там открыты окна, - говорит КП-Крым Светлана.

В полиции города-героя КП-Крым пообещали прокомментировать информацию позже. Сейчас в ведомстве разбираются в ситуации.

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