Спасли семь человек, морскую свинку и собаку: под Севастополем 8 июля горел многоквартирный дом

Фото: 92.mchs.gov.ru

В поселке Сахарная Головка, что под Севастополем, 8 июля горел многоквартирный жилой дом. Как сообщили в пресс-службе МЧС по городу-герою, первыми тревогу забили местные жители.

Внимание очевидцев привлек дым, идущий с третьего этажа дома. Тревожный звонок спасатели получили в 08.56 утра. Как оказалось, горел дом на улице Парниковая.

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Из пылающего дома вывели семь человек. С пятого этажа эвакуировали троих граждан, в том числе одного инвалида. К охваченной пламенем квартире на третьем этаже пришлось пробираться через окно. Из нее спасатели помогли выбраться одной девочке и двум ее питомцам - морской свинке и собаке. Одного человека все же пришлось госпитализировать, однако, к счастью, погибших нет.

92.mchs.gov.ru

- Моральную поддержку спасенным оказали специалисты Крымского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России. Мониторинг обстановки с воздуха производили посредством беспилотных летательных аппаратов МЧС, - говорится в сообщении.

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Пожар достаточно быстро потушили, на соседние квартиры огонь не перекинулся. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Полностью ликвидировать горение удалось к 11.19.

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