Военного комиссара Крыма Юрия Лымаря отправили под домашний арест на два месяца

Ранее у военкома Крыма Юрия Лымаря прошли обыски. Фото: скриншот из видео

Суд отправил военного комиссара Крыма Юрия Лымаря под домашний арест. Об этом «КП-Крым» сообщил источник в правоохранительных органах.

- Симферопольским гарнизонным военным судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца, - отметил собеседник издания.

Напомним, как «Комсомолка» сообщала ранее, 7 июля, в рабочем кабинете полковника прошли обыски.

Юрия Лымаря подозревают в превышении должностных полномочий и получении взятки. Информацию о возбужденных на Юрия Лымаря уголовных делах ранее сообщали в ФСБ.

Расследованием дел занимается УФСБ по Южному военному округу совместно с военно-следственным отделом ВСУ СК по Черноморскому флоту.

Военному комиссару Крыма грозит до восьми лет лишения свободы.

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