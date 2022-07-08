Как в Симферополе отпраздновали День семьи, любви и верности

Праздничные мероприятия прошли в парке им. Гагарина
Фото: Виталий ПАРУБОВ
В Крымской столице 8 июля отпраздновали День семьи, любви и верности. Праздничные мероприятия прошли в парке им. Гагарина.
Фотозона от симферопольского роддома.
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Праздник носил название «Город семьи». Он стартовал с утренней зарядки.
Праздничный концерт для детей
Фото: Виталий ПАРУБОВ
После обеда для семей с детьми были организованы спартакиады, шахматный турнир и концертная программа. А уже ближе к вечеру парикмахеры предлагали всем желающим бесплатные стрижки.
Каждый ребенок мог немного побыть пожарным.
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Кроме того, с утра в центре Симферополя курсировал тематический троллейбус, украшенный ромашками. Его первыми пассажирами стали молодожены, которые сегодня вступили в брак.
Возле памятника Петру и Февронии духовенство отслужило молебен
Фото: Виталий ПАРУБОВ
А у памятника святым Петру и Февронии в Детском парке Симферополя состоялся праздничный молебен. Его совершил епископ Симферопольской и Крымской епархии Нестор.
Елена Аксенова на праздничном молебне
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Святые Петр и Феврония считаются покровителями семьи. Памятник им в Симферополе единственный в Крыму.
Народные традиции и вкусная выпечка
Фото: Виталий ПАРУБОВ
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