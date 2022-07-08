Как в Симферополе отпраздновали День семьи, любви и верности

Праздничные мероприятия прошли в парке им. Гагарина Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крымской столице 8 июля отпраздновали День семьи, любви и верности. Праздничные мероприятия прошли в парке им. Гагарина.

Фотозона от симферопольского роддома. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Праздник носил название «Город семьи». Он стартовал с утренней зарядки.

Праздничный концерт для детей Фото: Виталий ПАРУБОВ

После обеда для семей с детьми были организованы спартакиады, шахматный турнир и концертная программа. А уже ближе к вечеру парикмахеры предлагали всем желающим бесплатные стрижки.

Каждый ребенок мог немного побыть пожарным. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Кроме того, с утра в центре Симферополя курсировал тематический троллейбус, украшенный ромашками. Его первыми пассажирами стали молодожены, которые сегодня вступили в брак.

Возле памятника Петру и Февронии духовенство отслужило молебен Фото: Виталий ПАРУБОВ

А у памятника святым Петру и Февронии в Детском парке Симферополя состоялся праздничный молебен. Его совершил епископ Симферопольской и Крымской епархии Нестор.

Елена Аксенова на праздничном молебне Фото: Виталий ПАРУБОВ

Святые Петр и Феврония считаются покровителями семьи. Памятник им в Симферополе единственный в Крыму.

Народные традиции и вкусная выпечка Фото: Виталий ПАРУБОВ

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