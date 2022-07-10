В Крыму осудили двух бывших инспекторов ГИБДД за взятку в 100 тысяч рублей

Суд вынес решение по делу сотрудников ГИБДД, обвиняемых в получении взятки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бахчисарайский районный суд вынес приговор бывшим инспекторам ДПС ГИБДД, которые обвинялись в получении взятки в размере 100 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе суда, в декабре 2020 года сотрудники полиции, находясь на дежурстве, в одном из сел района остановили для проверки документов автомобиль местного жителя. В машине сотрудники ДПС обнаружили запрещенное вещество – каннабис массой 2,03 грамма, но решили «закрыть» на это глаза.

- Один из инспекторов ДПС потребовал от водителя взятку в виде денег в сумме 100 тысяч рублей за то, чтобы «закрыть глаза» на административное правонарушение. При этом второй инспектор, услышав требование своего напарника, также не принял необходимые меры. В течение нескольких часов водитель передал инспекторам ДПС ГИБДД 100 тысяч рублей,- сообщили в суде.

На основании собранных доказательств, суд квалифицировал действия сотрудников полиции по ч. 3 ст. 290 УК РФ - получение должностными лицами лично взятки в виде денег в значительном размере за незаконное бездействие в пользу взяткодателя.

Одного из них приговорили к 2,5 годам тюрьмы, второго осудили условно.

- Одному из них назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, другому 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, - говорится в сообщении суда.

Свою вину подсудимые признали полностью. Сообщается, что приговор еще не вступил в законную силу.

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