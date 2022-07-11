Отправил в нокдаун за 30 секунд: крымчанин Глеб Бакши победил в первом бою на профессиональном ринге

Феноменальный бой проходил в Екатеринбурге. Фото: RCC Boxing Promotions

Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Глеб Бакши победил в первом бою на профессиональном ринге. Крымский боксер провел невероятно быстрый бой и «разобрался» с противником буквально за минуту.

Бой проходил в Екатеринбурге в рамках шоу RCC Boxing Promotions. Соперником боксера из Симферополя был Манук Диланян, который выступал за Армению. Поединок завершился буквально за минуту уже в первом раунде.

Такой феноменальный бой удивил даже комментаторов - на 30-й секунде Глеб Бакши отправил соперника в нокдаун, а следующие 30 секунд Манук Диланян буквально «спасался» у канатов. Поединок завершился победой крымчанина.

Уже в первые секунды боя Бакши буквально "набросился" на противника. Фото: RCC Boxing Promotions

Как рассказал симферопольский спортсмен, к бою он готовился целый год. Для Глеба Бакши это был дебют на профессиональном ринге, но он уже готов к следующему поединку.

- Мы планировали первые два раунда присмотреться к сопернику. Но я попал левой сбоку, его пошатнуло. Я понял, что нужно заканчивать. Все-таки это бокс, здесь один удар может перевернуть ситуацию в обратную сторону, - цитирует пресс-служба RCC Boxing Promotions крымского боксера.

Как подчеркнул Глеб Бакши, к своим соперникам он всегда относится с уважением и этот бой не стал исключением.

Крымчанин Глеб Бакши рассказал, что к соперникам относится с уважением. Фото: RCC Boxing Promotions

Напомним, прошлым летом президент России Владимир Путин наградил крымского боксера медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Тогда Глеб Бакши стал бронзовым призером Олимпийских игр в Токио, одолев двух противников из Гаити и США.

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