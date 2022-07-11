В Крыму перевернулся микроавтобус с туристами из Томска: пострадали три ребенка

В микроавтобусе находились восемь человек, шестеро из которых - дети. Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

В Кировском районе Крыма произошла страшная авария на трассе «Таврида» - микроавтобус с семьей из Томска съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП пострадали трое детей. Как сообщили в пресс-службе крымской полиции, все случилось около 13:40 11 июля возле поворота на село Владиславовка.

Туристы ехали в Крым из Томска. В микроавтобусе Hyundai находились двое взрослых и шестеро детей. Все несовершеннолетние дети находились в специальных креслах, однако, к сожалению, избежать травм не удалось. В аварии пострадали трое мальчиков - шестилетний ребенок, а также подростки 12-ти и 14-лет. На данный момент дети госпитализированы, а остальным пострадавшим оказана помощь на месте.

Микроавтобус съехал в кювет и перевернулся. Фото: пресс-служба МВД по РК

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, а координировал действия сотрудников правоохранительных органов прокурор Кировского района Александр Пряхин - к ситуации подключилось надзорное ведомство.

Все пострадавшие госпитализированы. Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

- В ходе организованных проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства случившегося, дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, - уточнили в пресс-службе прокуратуры.

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