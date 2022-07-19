В Крыму скончался легендарный тренер по гиревому спорту Энвер Эмирасанов

Подопечные легендарного тренера неоднократно становились чемпионами. Фото: пресс-служба министерства спорта Крыма

В Крыму скончался заслуженный работник физической культуры и спорта республики, старший тренер сборной команды республики по гиревому спорту Энвер Эмирасанов. Печальное известие сообщили в пресс-службе министерства спорта Крыма.

- Перестало биться сердце легенды гиревого спорта Республики Крым - Эмирасанова Энвера Куртсеитовича. Министерство спорта Республики Крым в лице министра спорта выражает искренние соболезнования родным и близким. Это невосполнимая утрата для всех нас, - подчеркнули в пресс-службе Минспорта.

Энвер Эмирасанов был настоящей легендой гиревого спорта. За свой 45-летний стаж работы тренер воспитал многих чемпионов. Так, в 2021 году 1 место на Кубке мира в Санкт-Петербурге заняла подопечная Энвера Куртсеитовича София Чуб-Швец, а годом позже - на Чемпионате мира в Бишкеке. В этом же году чемпионом по гиревому спорту на Кубке мира стал воспитанник тренера Энвер Меметов.

Легендарный крымский тренер был президентом регионального отделения Общероссийской организации «Всероссийская федерация гиревого спорта», старшим тренером республиканской сборной команды по гиревому спорту, а также имел почетное звание судьи Всероссийской категории.

Как отметили в пресс-службе Минспорта Крыма, вместе с Энвером Эмирасановым ушла целая эпоха.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Севастополе скончался ветеран Великой Отечественной войны Александр Силантьев

11 апреля этого года он отметил 100-летний юбилей (подробнее)