За месяц РНКБ подписал сделки по проектному финансированию строительства 150 тысяч «квадратов» жилья

Фото: Иван МАКЕЕВ

До 2030 года в Крыму и Севастополе планируют ввести в эксплуатацию больше 14 миллионов квадратных метров жилья. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, планируется улучшить жилищные условия 650 тысяч семей. Стройка поможет привлечь новые инвестиции. Напомним, что по поручению президента РФ в экономику Крыма должно быть привлечено не меньше 800 миллиардов рублей внебюджетных инвестиций.

Развивать строительную отрасль на полуострове помогает крымский банк РНКБ. Так, в июне текущего года банк подписал сделки по финансированию строительных проектов общей площадью около 150 тысяч квадратных метров на сумму больше 8,2 миллиарда рублей.

Сейчас в РНКБ на рассмотрении находятся еще 16 проектов общей площадью больше 292,2 тысячи квадратных метров. Общая сумма - 17,5 миллиарда рублей.

Начиная с 2019 года после перехода на проектное финансирование (ФЗ-214) РНКБ одобрил и подписал 57 сделок по проектам. Общая площадь строящегося жилья - 1,33 миллиона квадратных метров на сумму больше 62 миллиардов рублей.

- Строительная отрасль является одной из приоритетных для российской экономики, а у нас есть все необходимые инструменты для своевременного финансирования строительных проектов, которые будут способствовать увеличению объемов недвижимости в регионах присутствия банка, - говорит вице-президент - директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий.

САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ ИПОТЕЧНЫЕ ПРОГРАММЫ

Для клиентов РНКБ действует программа лояльности, благодаря которой можно снизить ставку по ипотеке на 0,6%, если оплачивать покупки кредитной картой. Процент годовых также можно уменьшить, если покупать жилье в новостройке, которая строится с использованием проектного финансирования банка. В этом случает дисконт составит 1%.

Кроме того, клиенты могут купить квартиры в аккредитованных новостройках по льготной ставке 4% (в рамках льготной госпрограммы «IT-ипотека». Также в РНКБ можно получить ипотечный кредит по ставке 5% по программе «Семейная ипотека», по ставке 6% - по программе «Господдержка 2020».

Клиенты банка активно используют возможность взять ипотечные кредиты по сниженной ставке. Больше трети всех ипотечных кредитов в РНКБ с начала 2022 года выданы в рамках льготных госпрограмм. Ставки по остальным программам банка стартуют от 8% и являются одними из самых низких в России.

СПРАВКА "КП"

РНКБ Банк (ПАО) - системообразующий банк Республики Крым со 100%-ным государственным участием и один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. По всей территории Крыма и Краснодарского края открыто более 220 отделений, установлено более 1200 банкоматов, более 20000 платежных терминалов и более 800 терминалов самообслуживания. РНКБ Банк обслуживает более 2,2 миллиона физических лиц и около 85 тысяч корпоративных клиентов.

КСТАТИ

Расплачиваясь за покупки дебетовой, кредитной или виртуальной картой, клиенты РНКБ могут снизить ставку по кредитам или повысить по депозитам. Так, при оплате покупок кредитной картой на сумму от 50 тысяч рублей в месяц, можно уменьшить ставку по потребительскому кредиту на 3%, а по ипотечному – на 0,6%.