Отдыхающие несколько часов пытались спасти выбросившегося на берег в Коктебеле дельфиненка

Малютка выбросился на берег. Фото: скриншот из видео, предоставленного читателем "КП-Крым"

В Крыму отдыхающие несколько часов пытались спасти маленького дельфиненка, который в агонии выбрасывался на берег. Операция по спасению млекопитающего попала на видео, которым с «КП-Крым» поделился читатель.

По словам очевидца, все произошло на пляже в Коктебеле. Детеныша азовки, который странно себя вел, увидели отдыхающие. Но никто не знал, как правильно себя вести с дельфиненком. Очевидцы пытались не позволить млекопитающему выброситься на берег. В этот момент кто-то из отдыхающих позвонил в МЧС. Но в телефонном режиме спасатели посоветовали не мешать попыткам азовки.

Когда дельфин выбросился на берег, он практически сразу умер, несмотря на попытки отдыхающих его спасти. Как подчеркнул очевидец, все происходило в ста метрах от дельфинария.

- Дельфинарий, несмотря на просьбы очевидцев, не хотел принимать к себе азовку - никто оттуда не пришел, хотя их сотрудники знали об этих млекопитающих гораздо больше, чем неравнодушные отдыхающие. Дельфин умер, потому что не была оказана должная помощь, - негодует читатель «Комсомолки».

По словам очевидца, через полтора часа после вызова на место приехали специалисты, однако, было уже слишком поздно - маленький дельфин скончался.

Как «Комсомолке» рассказали в Коктебельском дельфинарии, сотрудники учреждения попросту не смогли бы помочь спасти умирающего малыша.

- К нам периодически такие сообщения о выбросах дельфинов поступают, но мы не имеем права оказывать такую помощь - у нас нет таких специалистов. А изымать дельфинов нам вообще запрещено. Поэтому мы перенаправляем на специалистов, - подчеркнули в дельфинарии.

Почему малыш азовки пытался выброситься на берег, останется неизвестным.

К слову, иногда люди, желая помочь млекопитающим, только усугубляют ситуацию. Как отмечают в Центре реабилитации дельфинов «Безмятежное море», в случае обнаружения детеныша дельфина, необходимо сразу же сообщить в центр спасения по телефону +7 (978) 032-68-52.

- Обнаружив живого дельфина на берегу, не выталкивайте его в море. У выброса на берег всегда есть причина: серьезные проблемы со здоровьем, паразиты, инфекции, тяжелые внутренние патологии. Помочь таким животным может только ветеринарное вмешательство, - подчеркивают в Центре реабилитации дельфинов «Безмятежное море».

На момент публикации получить комментарии в пресс-службе МЧС по республике Крым не удалось.

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