Главаря ячейки «Хизб ут-Тахрир»* в Крыму приговорили к 17 годам колонии

Первые три года мужчина проведет в тюрьме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд вынес приговор жителю Крыма, организовавшему в 2017 году на территории полуострова деятельность террористической организации «Хизб ут-Тахрир»*.

- [Он] организовывал и проводил конспиративные собрания членов ячейки по изучению идеологии и источников террористической организации, осуществлял подбор материала для их проведения, определял меры конспирации и контролировал их соблюдение, - сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Также он хранил по месту своего жительства идеологические материалы данной террористической организации.

Кроме того, помимо проведения активной пропаганды радикальных идей и вербовки в организацию граждан, участники ячейки намеревались совершить в Российской Федерации госпереворот, изменив политическую систему страны.

17 февраля 2021 года мужчина был задержан. Ранее двоим его подельникам уже был вынесен приговор. Главаря этой ячейки приговорили к 17 годам исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме.

*Запрещенная в РФ террористическая организация

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