От кешбэка до процентов: как зарабатывать и экономить на банковских картах

Фото: ПСБ

Если бы лет 10 назад нам сказали, что за каждые потраченные сто рублей человек сможет возвращать, к примеру, по пять рублей, мы бы, наверное, не поверили. А зря, ведь современные банковские карты позволяют не только расходовать деньги, но и зарабатывать. Как заставить пластик работать на вас и получать доход даже с кредиток, рассказывают эксперты ПСБ.

Карта – это выгодно

Расплачиваясь наличными, покупатель расстается со своими деньгами, тогда как банковская карта дает возможность сэкономить или получить доход от покупок. Как правило, это начисление процента на остаток средств на карточном счете либо кешбэк – возврат части потраченных средств. Ключевая особенность карты «Твой кешбэк» от ПСБ в том, что ее держатель сам выбирает выгодные ему опции. А управлять программой лояльности легко и просто в личном кабинете в интернет-банке или приложении ПСБ. Карта позволяет оплачивать покупки в магазинах и через интернет, совершать переводы, получать заработную плату.

Расплачиваясь картой, можно получать бонусы и кешбэки

Процент на остаток

Этот бонус будет наиболее выгоден тем, кто тратит немного, но хочет использовать карточку в качестве аналога депозиту - хранить на ней деньги и получать за это доход. Так, доходность карты «Твой кешбэк»* составляет фиксированные 4% годовых. А подключив процент на остаток в одной из категорий по программе «Кешбэк», можно увеличить доход до 5%.

Кешбэк – тратим и зарабатываем

Кешбэк – это бонусы, которые дает банк за то, что вы выбираете оплату картой. Чтобы понять, насколько выгоден для вас будет кешбэк, сделайте предварительные расчеты. Подсчитайте, сколько денег вы получаете и тратите ежемесячно. Лучше всего распределить расходы по группам: например, продукты, бензин, спорт, товары для домашних животных, лекарства и т. д. Это поможет определиться с категориями для повышенного кешбэка. Особое отличие карты «Твой кешбэк» в том, что клиенту предлагают не ограниченный, а полный перечень категорий с повышенным кешбэком на выбор. Доступны начисления по таким популярным направлениям, как «Супермаркеты и универмаги», «Кафе, рестораны, фастфуд», «АЗС», «Аптеки» и многое другое. Кешбэк на три выбранные категории составит от 2 до 5%, плюс на все остальные покупки клиент получает доход в размере 1%. Если траты примерно одинаковые и предпочтений нет, можно выбрать опцию – кешбэк 1,5% на все покупки. Возврат средств происходит каждый месяц. Максимальная сумма бонусов – 3 000 рублей.

Самые «продвинутые пользователи» сегодня получают доход не только с депозитных, но и с кредитных карт Фото: Архив "КП"

Получаем бонусы с кредитки

Самые «продвинутые пользователи» сегодня получают доход не только с депозитных, но и с кредитных карт. Например, зарплата приходит на дебетовую карту с хорошим процентом на остаток и остается там для накопления. В это время вы делаете текущие покупки с кредитной карты, по которой начисляется хороший кешбэк, и таким образом дополнительно увеличиваете свой доход. В конце месяца, когда все бонусы получены, долг по кредитной карте необходимо закрыть в рамках льготного периода. Отметим, что держатели кредитной карты ПСБ «Двойной кешбэк»** могут возвращать до 11% за покупки в выбранных группах товаров. При этом абсолютно за все остальные траты и переводы на свою карту с другого банка держатель получает 1%.

Это лишь некоторые финансовые инструменты, с помощью которых можно управлять своими деньгами и держать бюджет под контролем! Если остались вопросы, можно напрямую обратиться к специалистам и получить подробную информацию.

Офис «Симферопольский» ул. Карла Маркса, д. 28.

График работы: понедельник - пятница с 10.00 до 19.00.

Оставить заявку на получение кредитной карты можно, обратившись к персональному менеджеру: Ревтов Кирилл Олегович +7 (908) 8326194

8 800 333 03 03

www.psbank.ru

* Дебетовая карта «Твой кешбэк». На выбор клиента предоставляется 1 из 3-ех бонусных опций: 1,5% кешбэк на все покупки, если покупки свыше 5 000 руб. в месяц; 4% на остатки по карте от 5 000 руб. от 0 руб. до 5 000 руб. проценты не начисляются; до 5% кешбэк в 3 любимых категориях на выбор, если покупки свыше 5 000 руб. в мес. + 1% кэшбэк на прочие покупки (выбор 3-х категорий из 20, включая % на остаток, Супермаркеты, Кафе и Рестораны,АЗС, Аптеки, Такси, Каршеринг, Одежда, Транспорт и др.) Максимальный размер кешбэка: 3 000 кешбэк-баллов в месяц. Подробная информация по телефону 8 800 333 78 90, в офисах банка, на сайте www.psbank.ru. Информация актуальна на дату публикации.

** Кредитная карта «Двойной кешбэк». До 10% за покупки за счет кредитных средств в категориях, выходящих в выбранный клиентом пакет привилегий: «досуг», «семья», «авто». Кешбэк на все покупки кроме покупок за счет кредитного лимита в рамках подключенного пакета привилегий. Кешбэк за погашение задолженности по карте – 1%. Кредитный лимит - до 1 000 000 руб. Льготный период - до 55 дней, в течение которого клиент не платит никаких процентов. Максимальная ежемесячная сумма кешбэка -2000 баллов (рублей). Комиссия за обслуживание карты не взымается. Смс –информирование –бесплатно первые 30 дней, далее 69 рублей/месяц. Подробная информация по телефону 8 800 333 78 90, в офисах банка, на сайте www.psbank.ru. Информация актуальна на дату публикации.