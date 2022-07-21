За месяц крымчане получили льготные кредиты на газификацию на 1,4 млн рублей

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На полуострове продолжается реализация госпрограммы «Газификация населенных пунктов Республики Крым».

Согласно программе, бесплатно будут газифицированы 78 тысяч участков. Если населенный пункт не вошел в Программу социальной газификации, то строительство газопровода до границ участка будет проведено по единому графику по республике.

Чтобы установить нужное оборудование внутри дома и на придомовой территории, потребуются дополнительные средства. Месяц назад у крымчан появилась возможность взять в банке РНКБ льготный кредит на эти цели. Как сообщили в банке, за месяц в рамках этой программы были выданы кредиты на сумму около 1,4 миллиона рублей по ставке 3%.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ЛЬГОТНЫЙ КРЕДИТ

Воспользоваться государственной поддержкой могут граждане РФ – собственники домовладения, которое находится на территории Крыма. Кредит можно получить на газификацию дома, покупку газового оборудования и монтаж газовых сетей в доме и на придомовой территории.

РНКБ предоставляет кредит на срок до 5 лет, а минимальная сумма займа – 160 тысяч рублей. Для льготных категорий граждан (инвалидов, многодетных семей, ветеранов) кредитный лимит расширен до 200 тысяч рублей.

- Программа пользуется активным спросом у крымчан, а мы, в свою очередь, предоставляем максимально комфортные условия для быстрого получения льготного кредита на благоустройство своего жилья, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ

Подать заявку на получение льготного кредита можно в интернет-банке, на сайте РНКБ или в мобильном приложении, а также в отделении финучреждения.

Подробнее с условиями потребительского кредитования в рамках программы господдержки можно ознакомиться на официальном сайте банка.