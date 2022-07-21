«Крымский Прованс»: на полуострове начался сезон уборки лаванды

В этом году на полуострове планируют собрать около тысячи тонн сырья Фото: Архив "КП"

Первая половина лета - время цветения лаванды, розы и подсолнухов. Тысячи людей отправляются на плантации, чтобы сделать фотографии в «крымском Провансе» и насладиться ароматной атмосферой.

ОЖИДАНИЕ – РЕАЛЬНОСТЬ

Кажется, что поля нежно-сиреневого цвета целое лето радуют жителей и туристов полуострова, но в середине июля в Крыму начинается уборка этих растений. Обычно к этому моменту цветочные плантации уже не выглядят так, как на картинках в интернете, а запах становится не таким насыщенным. Именно такая лаванда становится пригодной для производства эфирных масел и гидролатов.

К середине июля цветочные плантации уже не выглядят так, как на картинках в интернете Фото: Александра Тимощенко

СТАБИЛЬНЫЙ «УРОЖАЙ»

В этом году на полуострове планируют собрать около тысячи тонн сырья многолетних эфиромасличных культур, что соответствует уровню прошлого года.

На сегодняшний день уже убрано около 270 тонн лаванды Фото: Александра Тимощенко

Как сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Юрий Мигаль, на сегодняшний день уже убрано около 270 тонн лаванды и 102 тонны шалфея. Сбор этих культур проходит на ООО «Агрофирма «Тургеневская и ООО «Лаванда», которые находятся в Бахчисарайском районе.

ЗАПАХ КРЫМСКОГО ЛЕТА

Несмотря на то, что на почвенно-климатические условия на полуострове отлично подходят для того, чтобы возделывать большой спектр эфиромасличных культур, ситуация на крымских полях сильно отличается от советского времени. Раньше на плантациях собирали в четыре раза больше сырья, а именитые парфюмеры специально разрабатывали духи с теплыми летними ароматами Крыма, чтобы, открывая флакон, хотелось снова вернуться на солнечный полуостров. Духи «Голубая долина» напоминали лавандовое поле, «Мелодия моря» - морской бриз Черного моря, «Долина роз» - плантации роз. В советское время на крымских эфирных полях держалась вся парфюмерная индустрия. Она же приносила стране валюту от экспорта в Европу. Однако сейчас крымские предприятия снова работают над возрождением культуры.

Климатические условия на полуострове отлично подходят для того, чтобы возделывать большой спектр эфиромасличных культур Фото: Александра Тимощенко

- Динамичному развитию этого направления способствовала в том числе и господдержка, благодаря которой было заложено более 400 гектаров эфиромасличных культур. В этом году планируется заложить 46 гектаров узколистной лаванды и эфиромасличной розы, - отмечает министр.

Поля ярко-сиреневого цвета в Бахчисарайском районе видно с трассы «Таврида». Поперечные лавандовые полосы каждый год все же увеличиваются в объемах и становятся все шире. За шесть лет их площадь увеличилась с 28 га до 400 га. Но до советских показателей в четыре тысячи гектаров еще далеко. Но аграрии уверены, что смогут достичь желаемых результатов.

НЕПРИВЕРЕДЛИВОЕ РАСТЕНИЕ

Юрий Мигаль также отметил, что в прошлом году эфиромасличными предприятиями республиками произведено более 860 тонн сырья: мускатного шалфея, узколистной лаванды и розы эфиромасличной. В новом сезоне переплюнуть прошлогодние показатели не удалось из-за дождливого сезона, который немного помешал предприятиям.

В этом году планируется заложить 46 гектаров узколистной лаванды и розы Фото: Александра Тимощенко

- Лаванда - растение непривередливое. Поливать его почти не нужно, достаточно естественного полива в виде дождей и росы, пересаживать или обрезать – тоже. Единственное, что обязательно нужно делать с этой культурой, так это аэрировать – взрыхлять землю, чтобы насытить корни цветков воздухом. В этом году немного помешали дожди и частичные наводнения, так как вода может смывать часть эфирных масел с цветков, но даже это не стало критичным. Конечный продукт, который мы сейчас получаем, все равно остается качественным и насыщенным, - рассказала КП-Крым технолог агрофирмы «Тургеневская» Мария.

МЕСТО ДЛЯ ФОТОСЕТОВ

Кроме производства эфирного масла и гидролатов, лавандовые поля стали еще и отличным местом для фотографий. Именно поэтому с прошлого года за посещение поля нужно заплатить 300 рублей.

На сегодняшний день в Крыму произрастает более 860 гектаров лаванды узколистной и розы эфиромасличной, а также около 74 гектаров шалфея мускатного и лекарственного. Каждый год на полуострове закладывается 50-100 гектаров лаванды. Эфиромасличные культуры возделывают на предприятиях в Бахчисарайском, Белогорском, Симферопольском районах и на Алуштинском эфиромасличном заводе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лавандовое море: Для чего берут плату за посещение плантаций в Бахчисарайском районе

Поддерживать эфиромасличные культуры государство не считает нужным (подробнее)

«Крымский прованс» в Тургеневке за год посетили 60 тысяч туристов

На следующий год запланирован масштабный фестиваль лаванды (подробнее)