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Общество21 июля 2022 12:22

«Крымский Прованс»: на полуострове начался сезон уборки лаванды

Из растений производят эфирные масла и гидролаты
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
В этом году на полуострове планируют собрать около тысячи тонн сырья

В этом году на полуострове планируют собрать около тысячи тонн сырья

Фото: Архив "КП"

Первая половина лета - время цветения лаванды, розы и подсолнухов. Тысячи людей отправляются на плантации, чтобы сделать фотографии в «крымском Провансе» и насладиться ароматной атмосферой.

ОЖИДАНИЕ – РЕАЛЬНОСТЬ

Кажется, что поля нежно-сиреневого цвета целое лето радуют жителей и туристов полуострова, но в середине июля в Крыму начинается уборка этих растений. Обычно к этому моменту цветочные плантации уже не выглядят так, как на картинках в интернете, а запах становится не таким насыщенным. Именно такая лаванда становится пригодной для производства эфирных масел и гидролатов.

К середине июля цветочные плантации уже не выглядят так, как на картинках в интернете

К середине июля цветочные плантации уже не выглядят так, как на картинках в интернете

Фото: Александра Тимощенко

СТАБИЛЬНЫЙ «УРОЖАЙ»

В этом году на полуострове планируют собрать около тысячи тонн сырья многолетних эфиромасличных культур, что соответствует уровню прошлого года.

На сегодняшний день уже убрано около 270 тонн лаванды

На сегодняшний день уже убрано около 270 тонн лаванды

Фото: Александра Тимощенко

Как сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Юрий Мигаль, на сегодняшний день уже убрано около 270 тонн лаванды и 102 тонны шалфея. Сбор этих культур проходит на ООО «Агрофирма «Тургеневская и ООО «Лаванда», которые находятся в Бахчисарайском районе.

ЗАПАХ КРЫМСКОГО ЛЕТА

Несмотря на то, что на почвенно-климатические условия на полуострове отлично подходят для того, чтобы возделывать большой спектр эфиромасличных культур, ситуация на крымских полях сильно отличается от советского времени. Раньше на плантациях собирали в четыре раза больше сырья, а именитые парфюмеры специально разрабатывали духи с теплыми летними ароматами Крыма, чтобы, открывая флакон, хотелось снова вернуться на солнечный полуостров. Духи «Голубая долина» напоминали лавандовое поле, «Мелодия моря» - морской бриз Черного моря, «Долина роз» - плантации роз. В советское время на крымских эфирных полях держалась вся парфюмерная индустрия. Она же приносила стране валюту от экспорта в Европу. Однако сейчас крымские предприятия снова работают над возрождением культуры.

Климатические условия на полуострове отлично подходят для того, чтобы возделывать большой спектр эфиромасличных культур

Климатические условия на полуострове отлично подходят для того, чтобы возделывать большой спектр эфиромасличных культур

Фото: Александра Тимощенко

- Динамичному развитию этого направления способствовала в том числе и господдержка, благодаря которой было заложено более 400 гектаров эфиромасличных культур. В этом году планируется заложить 46 гектаров узколистной лаванды и эфиромасличной розы, - отмечает министр.

Поля ярко-сиреневого цвета в Бахчисарайском районе видно с трассы «Таврида». Поперечные лавандовые полосы каждый год все же увеличиваются в объемах и становятся все шире. За шесть лет их площадь увеличилась с 28 га до 400 га. Но до советских показателей в четыре тысячи гектаров еще далеко. Но аграрии уверены, что смогут достичь желаемых результатов.

НЕПРИВЕРЕДЛИВОЕ РАСТЕНИЕ

Юрий Мигаль также отметил, что в прошлом году эфиромасличными предприятиями республиками произведено более 860 тонн сырья: мускатного шалфея, узколистной лаванды и розы эфиромасличной. В новом сезоне переплюнуть прошлогодние показатели не удалось из-за дождливого сезона, который немного помешал предприятиям.

В этом году планируется заложить 46 гектаров узколистной лаванды и розы

В этом году планируется заложить 46 гектаров узколистной лаванды и розы

Фото: Александра Тимощенко

- Лаванда - растение непривередливое. Поливать его почти не нужно, достаточно естественного полива в виде дождей и росы, пересаживать или обрезать – тоже. Единственное, что обязательно нужно делать с этой культурой, так это аэрировать – взрыхлять землю, чтобы насытить корни цветков воздухом. В этом году немного помешали дожди и частичные наводнения, так как вода может смывать часть эфирных масел с цветков, но даже это не стало критичным. Конечный продукт, который мы сейчас получаем, все равно остается качественным и насыщенным, - рассказала КП-Крым технолог агрофирмы «Тургеневская» Мария.

МЕСТО ДЛЯ ФОТОСЕТОВ

Кроме производства эфирного масла и гидролатов, лавандовые поля стали еще и отличным местом для фотографий. Именно поэтому с прошлого года за посещение поля нужно заплатить 300 рублей.

На сегодняшний день в Крыму произрастает более 860 гектаров лаванды узколистной и розы эфиромасличной, а также около 74 гектаров шалфея мускатного и лекарственного. Каждый год на полуострове закладывается 50-100 гектаров лаванды. Эфиромасличные культуры возделывают на предприятиях в Бахчисарайском, Белогорском, Симферопольском районах и на Алуштинском эфиромасличном заводе.

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