Синоптики рассказали, когда море в Крыму прогреется до комфортных температур

С 22 числа уже снова можно купаться и не мерзнуть Фото: Архив "КП"

Лето в Крыму в самом разгаре. С каждым днем количество отдыхающих на набережных полуострова увеличивается в геометрической прогрессии. К тому же, большинство отпускников на все сто уверены – море давно похоже на парное молоко, поэтому купаться в нем одно удовольствие. Только вот туристы, которые отдыхают сейчас на крымских курортах, жалуются, что вода далеко не везде теплая, а в некоторых местах и вовсе ледяная.

По словам курортников, падение морской температуры заметили еще с 14 июля. Холодное море было зафиксировано на южном берегу Крыма, в Евпатории и Феодосии. Как сообщили КП-Крым в региональном гидрометцентре, виной всему – холодное течение. Но переживать не стоит, уже в ближайшие выходные температура морской воды вновь придет в норму.

- С 22 числа уже снова можно купаться и не мерзнуть. На южном берегу полуострова температура воды составит от 22 до 24 градусов, в Севастополе от 21 до 23. Самое холодное море в ближайшие дни будет в Евпатории – всего 16 градусов и Феодосии – 20 градусов, - заметили синоптики.

Заметим, в ближайшие несколько дней в Крыму ожидаются грозовые дожди, которые могут начаться уже под конец пятницы. Температура днем опустится с 29 до 24 градусов, а ночью упадет до 13.

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