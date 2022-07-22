Напоить Судак: курортный регион перейдет на круглосуточную подачу воды

Город получит дополнительно 50 тысяч кубов в сутки Фото: Анна КИРИЕНКО

Этим летом жителей и гостей Судака ждет знаменательное событие - город перейдет на круглосуточную подачу воды. Строительство нового водовода от Феодосии к середине июля дойдет до судакских резервуаров чистой воды, и после врезки в них город получит дополнительно 50 тысяч кубов в сутки.

УЙТИ С ГРАФИКА

Действующий водовод физически и морально устарел, хоть и обеспечивает водой все села по пути от Феодосии до Судака. Год от года количество потребителей растет, а возможности водовода не увеличиваются. Даже при наличии необходимого объема воды подать ее в систему нельзя - труба изношена.

- Порядка 30% абонентов Судака находятся на графике водоподачи и еще 10% - на привозной воде, - констатирует министр ЖКХ Крыма Сергей Донец. - На сегодняшний день объем воды, который могут подать существующие коммуникации, в полном объеме не закрывает существующие потребности. Из поселка Коктебель в город Судак строится новый водовод, который позволит подать больший объем воды. Сейчас проводятся мероприятия по обеззараживанию этого нового водовода, и после врезки должны уйти с графика.

Строительство новой ветки водовода идет параллельно уже существующей трубе. Обе линии протяженностью 52 км подстраховывают друг друга на всякий аварийный случай. А такие на старом водоводе случаются часто, и чтобы сократить потери, под замену пойдут 9 км трубы. Где требуется высокопрочное соединение, используют трубы из чугуна, где есть риск подвижек грунта - из полиэтилена. Строительство новой магистрали идет по ФЦП развития Крыма за 4,4 миллиарда рублей. Окончание работ запланировано на 2024 год, после чего Судакский регион получит почти вдвое больше воды: 125 тысяч кубометров против нынешних 75 тысяч кубов. Причем если сейчас основным источником является Феодосийское водохранилище, наполняемое по системе Северо-Крымского канала днепровской водой, то со следующего года в Судак пойдет вода из подземных источников на севере Крыма — Новогригорьевского, Нежинского и Просторненского водозаборов.

В КРАНЕ АРТЕЗИАНСКАЯ ВОДА

Поднятая со 150-метровой глубины вода почти 8 лет выручала жителей Феодосии, Керчи и Судака, пока не заработала налаженная в советские времена система переброски воды из Днепра в Крым. Но и тогда русло Северо-Крымского канала послужило добру - по нему на восток полуострова перебрасывали добытую из-под земли воду. Параллельно ООО «Объединенная энергостроительная корпорация» начала строительство закрытого тракта водоподачи, чтобы не терять драгоценную влагу через испарения и фильтрат. Подземный трубопровод из двух ниток по 217 км каждая идет от водозаборов к главной насосной станции в селе Владиславовка, где разделяется на Феодосию и Керчь. Общий объем рассчитан на 195 тысяч кубометров воды в сутки - 106 тысяч для Феодосии, откуда дальше вода пойдет на Коктебель, Щебетовку и Судак, и 89 тысяч кубометров для Керчи, райцентра Ленино и города Щелкино.

Строительство новой ветки водовода идет параллельно уже существующей трубе. Фото: ОЭК

- Пока воду на Феодосийский регион мы не подаем, еще идет строительство водовода, - уточнил заместитель директора по строительству АО «ОЭК-ГТ» Алексей Дронов. - Сдача этого участка - конец 2022 года, а весь контракт рассчитан до ноября 2023 года. Сам трубопровод до Феодосии уже уложен, идет строительство насосных станций. К концу года они будут готовы, а дальше пусконаладочные работы. Мы идем в соответствии с контрактом и планом-графиком работ.

Новые санкции в отношении Российской Федерации потребовали внести изменения в проект и отказаться от части импортного оборудования. Благо отечественных производителей нашли, проектные решения переоформлены на продукцию российских предприятий.

- Не сегодня завтра получим рабочую документацию по электромонтажу. Сейчас на стадии закупки само оборудование, и после его поставки приступим к монтажу, - уточнил Дронов. - Насосное оборудование на участке водовода до Феодосии уже установлено и смонтировано, короба и система вентиляции тоже. Продолжаем вести гидравлические испытания трубопровода, уже прошли 75-80% на обоих ветках до Феодосии.

НАСОСЫ И НОВАЯ ДОРОГА

На пути с севера на восток воду будут прокачивать через несколько насосных станций. К этому обязывает рельеф полуострова, который чем ближе к морскому побережью, тем выше. На каждой насосной строится резервуар-накопитель на 3 тысячи кубометров воды, чтобы подача шла бесперебойно. А для этого нужно электричество, которое дают трансформаторные подстанции у каждой насосной, и еще 26 по всей линии тракта водоподачи, чтобы оператор из центральной диспетчерской во Владиславовке нажал кнопку и в 20 км от него закрылась задвижка. Более того, для обслуживания водовода вдоль него строится асфальтированная дорога, чтобы не добираться на тракторах и подводах до нужного участка - основная часть тракта проходит по сельхозугодьям.

Год от года количество потребителей растет, а возможности водовода не увеличиваются. Фото: ОЭК

- Вдоль всей линии тракта от пгт Октябрьское до Феодосии и дальше в сторону Керчи проложена автомобильная дорога для служебного транспорта. Она идет прямо рядом с трубопроводом, а возле каждой камеры переключения - площадка для обслуживания. Выполнено уже с твердым покрытием порядка 17 км. Дальше продолжаем, готовим основание. Дорога до Феодосии должна быть готова полностью к декабрю. Когда будет сдаваться объект, все должно быть в комплексе, - пояснил представитель фирмы-подрядчика.

Центральная диспетчерская и насосная станция во Владиславовке уже, что называется, в предмонтажной отделке. Так на языке строителей звучит стадия, когда стены уже прошпаклеваны и отштукатурены. Но пока свою работу не сделали электрики, белить и красить нельзя. Электромонтажные работы, закупка автоматического оборудования намечены на ближайшее время. Дальше предстоит оснастить все диспетчерские системами по управлению большой подземной артерией, которая гарантирует стабильное водоснабжение на юго-востоке и востоке Крыма.