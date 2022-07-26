Крупнейший крымский банк запустил сервис электронных чаевых в заведениях общепита

Фото: Архив "КП"

Для тех, кто привык расплачиваться в кафе и ресторанах картой, есть хорошие новости — теперь по безналичному расчету можно перечислять и чаевые. Так, банк РНКБ совместно с платежной системой «Мир» запустил сервис безналичного перевода чаевых. Средства в благодарность за услуги сотрудников кафе и ресторанов можно будет переводить на их личные банковские карты. Теперь для этого не нужно снимать наличные деньги.

Новый сервис могут подключить владельцы заведений, которые используют платежные терминалы РНКБ. Первые 80 заведений общепита уже подключились к сервису. Оплатить электронные чаевые могут пользователи всех карт российских банков. Новая услуга позволяет объединить оплату счета и чаевые официанту в одном платеже. Размер благодарности клиент регулирует самостоятельно. Сервисы безналичных чаевых работает по такой схеме: посетитель может отсканировать QR-код или NFC-метку, которые ведут на страницу оплаты, а потом вводит нужную сумму и подтверждает перевод.

- Благодаря данному сервису гости в кафе смогут не тратить время на поиск наличных денег для того, чтобы оставить чаевые, таким образом, повышается качество и скорость обслуживания клиентов, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. – Мы рассчитываем, что со временем все большее количество предприятий, которые работают в сфере общественного питания, оценят преимущества данного сервиса.

Отметим, что практика перевода чаевых в безналичный формат по всей России существует уже несколько лет. Ресторанный бизнес постепенно привык к такому нововведению, ведь сервисы позволяют не только переводить деньги официантам, но и отслеживать отзывы и оценки клиентов относительно отдельных сотрудников.

КСТАТИ

За шесть месяцев текущего года ежемесячное количество дистанционных платежей увеличилось более чем на 30%, отмечают в РНКБ. В январе было зафиксировано больше 9 миллионов платежей за месяц, а в июне - более 13 миллионов. На 17,5% увеличилось количество оплат за услуги операторов мобильной связи, на 5,5% - услуг интернета и ТВ, на 10% - коммуналки.

СПРАВКА "КП"

РНКБ Банк (ПАО) - системообразующий банк Республики Крым со 100%-ным государственным участием и один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. По всей территории Крыма и Краснодарского края открыто более 220 отделений, установлено более 1200 банкоматов, более 20000 платежных терминалов и более 800 терминалов самообслуживания. РНКБ Банк обслуживает более 2,2 миллиона физических лиц и около 85 тысяч корпоративных клиентов.

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Крымчане и гости полуострова оценили удобство использования банковских карт. Туристы, которые приезжали в Крым, когда полуостров только стал российским, помнят, как не могли снять деньги со своих карт, так как в республике еще только начинала заново работать банковская система. Рассчитаться в магазинах картами тоже было проблематично. Сейчас ситуация кардинально изменилась.

Платежные терминалы крупнейшего банка РНКБ установлены на АЗС, в крупных торговых сетях, в отелях и даже на рынках. За июнь в сети платежных терминалов банка было совершено больше 35 миллионов транзакций. Это более миллиона платежей в день. Этот показатель превышает более чем на 15% прошлогодние данные за июнь. Объем платежей составил 19 миллиардов рублей в первый месяц лета (на 11% выше, чем в июне 2021).