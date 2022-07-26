Российский актер Певцов объяснил, почему концерт Киркорова в Крыму все же состоится

Певец пояснил, что не вкладывал в режиссуру номера зла или кощунственного умысла Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский актер театра и кино Дмитрий Певцов объяснил, почему концерт Киркорова в Крыму все же состоится, несмотря на петицию верующих против организации шоу. Одна из причин - популярность артиста у зрителей.

- Оказывается, только Григорий Лепс и этот персонаж могут сделать кассу в ДК «Фестивальный», - написал Певцов.

Еще одна причина проведения мероприятия - тот факт, что Киркоров публично извинился за скандальный номер с крестом под песню «Мария Магдалена», а также изменил его оформление.

- Персонаж публично «покаялся» за свое сатанинское шоу, убрал номер с крестом из программы, - добавил Дмитрий.

Также, по мнению Певцова, определенную роль сыграло и то, что Киркоров «пригласил на концерт военных». Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров посетил военно-морской клинический госпиталь Министерства обороны в Феодосии, куда привез бесплатные билеты на свое выступление.

Ранее певец действительно извинился за скандальный номер, отметив, что не вкладывал в его режиссуру зла или кощунственного умысла.

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