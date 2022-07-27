Под Севастополем мужчина с 5-летним ребенком пропали в море на сапборде

Все произошло на Царском пляже на Мысе Фиолент Фото: Ирина ГЕРЦ

В районе мыса Фиолент идут поиски мужчины, который уплыл вместе ребенком на сапборде и исчез. Как сообщает прокуратура Севастополя, инцидент произошел на «Царском пляже». Арендовав доску в cап-центре, посетители отправились на прогулку по морю, но так и не вернулись.

- Установлено, что 23 июля 2022 года около 15:00 на Царском пляже в районе мыса Фиолент в Севастополе неустановленный мужчина в возрасте 30 – 35 лет с мальчиком приблизительно 5 – 6 лет арендовал сапборд с веслом и спасательным жилетом для ребенка. После этого они уплыли на доске в неизвестном направлении,- сообщили в прокуратуре.

Личности пропавших и их местонахождение сейчас устанавливают правоохранители. По данным прокуратуры, сапборд и спасательный жилет на пляже и в море не найдены.

В то же время из центра проката изъят оставленный в залог рюкзак с ноутбуком, а также тетрадь с записями об аренде сапбордов и видеозаписи с камер, установленных на территории пляжа. Также силовики допрашивают очевидцев.

По факту исчезновения мужчины с ребенком заведено уголовное дело по статье об убийстве. Ход расследования взяла на контроль прокуратура Севастополя. Напомним, 12 июня в Сакском районе Крыма погибли двое детей - 4 и 5 лет. Мальчик и девочка катались на надувном матрасе, который перевернулся. Спасателям удалось найти только тело одного ребенка.

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