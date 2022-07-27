Вышел на «ложную» тропу: крымские спасатели-альпинисты эвакуировали туриста, застрявшего на горе Аю-Даг

Мужчина не смог выбраться самостоятельно. Фото: пресс-служба МЧС по республике Крым

На Южном берегу Крыма одиночный поход едва не закончился печально для 31-летнего туриста. Мужчина решил забраться на гору Аю-Даг недалеко от Алушты и застрял на труднопроходимом склоне. Как сообщили в пресс-службе крымского МЧС, мужчине помогли выбраться алуштинские спасатели.

Виной всему стала «ложная» тропа, на которую по незнанию вышел турист. Оказавшись в почти безвыходной ситуации на осыпном склоне, мужчина обратился к спасателям.

Вытаскивать туриста пришлось при помощи альпинистского снаряжения. Фото: пресс-служба МЧС по республике Крым

Искали бедолагу полтора часа - начали со стороны Партенита. Обнаружили застрявшего туриста на труднодоступном участке в районе бухты Панаир. Эвакуировать мужчину пришлось с помощью альпинистского снаряжения.

К счастью, турист не пострадал и не нуждался в помощи врачей. Чтобы мужчина впредь не попадал в такие ситуации, с ним провели профилактическую беседу.

Напомним, ранее крымские спасатели с помощью альпинистского снаряжения вытащили туриста из Магнитогорска с горы Сокол под Судаком. Он застрял на скальном образовании и не мог выбраться сам.

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