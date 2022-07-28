Аэропорт «Симферополь» не будет работать как минимум до 5 августа

Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"

Росавиация в 26 раз продлила запрет на полеты в Крым, сообщили в пресс-службе международного аэропорта «Симферополь». Воздушная гавань будет закрыта как минимум до 5 августа.

- Режим временного ограничения полетов в аэропорт «Симферополь» продлен до 5 августа 2022 года 03.45 часов по московскому времени. По вопросам обмена или возврата авиабилетов необходимо обращаться в авиакомпании, - говорится в сообщении.

Напомним, аэропорт «Симферополь» временно приостановил работу в связи с началом спецоперации 24 февраля этого года. С тех пор ограничения на полеты неоднократно продлевали.

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