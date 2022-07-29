Крупнейший крымский банк снова снизил ставки по кредитам

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Потребительские кредиты для крымчан стали еще доступнее. Банк РНКБ снизил ставки по кредитам в очередной раз. Так, с 29 июля процентная ставка снижена на 2% и составляет от 9,9% (по потребительским кредитам наличными) и от 7,5% - по автокредитам.

Кроме того, с 1 августа РНКБ снижает ставки по ипотеке в среднем на 0,6%. Благодаря этому ставки по собственным ипотечным программам банка будут стартовать от 7,4%. При этом получить льготную ипотеку можно от 3% годовых.

Такое решение в РНКБ приняли, поскольку произошло очередное снижение ключевой ставки Банка России, а также благодаря эффективности действующих государственных мер поддержки финансового сектора и экономики страны. Напомним, Банк России в конце июля снизил ключевую ставку с 9,5% до 8%. Это произошло в седьмой раз с начала года. Так, самая высокая ставка у ЦБ была зафиксирована 28 февраля, тогда она составляла 20%. Исторический максимум на такой отметке держался больше месяца.

КАК ЕЩЕ МОЖНО СНИЗИТЬ СТАВКУ ПО КРЕДИТАМ

Расплачиваясь за покупки дебетовой, кредитной или виртуальной картой, клиенты РНКБ могут снизить ставку по кредитам или повысить по депозитам. Так, при оплате покупок кредитной картой на сумму от 50 тысяч рублей в месяц, можно уменьшить ставку по потребительскому кредиту на 3%, а по ипотечному – на 0,6%.

КАК ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ В РНКБ

Сделать это можно дистанционно – подача заявки осуществляется как в мобильном приложении, так и на сайте банка. После этого клиент ждет одобрения, в среднем банк принимает решение за срок от трех минут. Более детально ознакомиться с условиями по кредитам и депозитам можно на сайте банка.