Путин присвоил наименование «гвардейский» полку, освобождавшему Симферополь в 1944-м

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин присвоил наименование «гвардейский» 488-му мотострелковому полку, который принимал участие в освобождении Симферополя в 1944-м году. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

- Присвоить 488-му мотострелковому Симферопольскому Краснознаменному, ордена Суворова полку имени Серго Орджоникидзе почетное наименование «гвардейский» и впредь именовать его: 488 гвардейский мотострелковый Симферопольский Краснознаменный, ордена Суворова полк имени Серго Орджоникидзе, - говорится в тексте документа.

Указанное воинское подразделение было сформировано в 1920 году в Баку. Тогда оно было дивизией. После освобождения крымской столицы в годы ВОВ она получила почетное наименование «Симферопольская», а за освобождение Севастополя была награждена орденом Суворова второй степени. Кода распался СССР дивизия стала бригадой и была переведена в Екатеринбург. В 2016 году ее передислоцировали в Брянскую область и переформатировали в 488-й мотострелковый полк.

Напомним, ранее за героизм, отвагу, стойкость и мужество глава государства присвоил почетное звание «гвардейская» 126-й отдельной бригаде береговой обороны из Крыма.

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