В аэропорту Симферополь отметили 205-летний юбилей Ивана Айвазовского

Участники пленэра рисуют пассажирский терминал, имеющий форму морской волны. Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"

В аэропорту Симферополя отметили юбилей художника Ивана Айвазовского. В честь 205-летия со дня рождения известного мариниста в воздушной гавани состоялись поэтический и танцевальный флешмобы, а также пленэр в лавандовом поле.

Работа одного из участников пленэра. Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"

Праздничные мероприятия в аэропорту открыли артисты театра-студии «Дом» из Иваново. Они представили поэтическое представление «Я не люблю Штиль», основанное на стихах Владимира Высоцкого на морскую тематику, сообщает пресс-служба аэропорта.

- Затем возле монумента художника на привокзальной площади народный армянский танец «Кочари» исполнили участники ансамбля «Единство». К танцу присоединились и желающие из числа зрителей,- отметили в аэропорту.

Участники ансамбля «Единство» исполнили народный армянский танец у памятника Айвазовскому. Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"

Завершились юбилейные мероприятия пленэром в лавандовом поле. Полтора десятка учащихся и преподавателей художественной школы-мастерской написали на мольбертах пассажирский терминал, имеющий форму морской волны. Принять участие в мастер-классе по пленэрной живописи смогли все желающие.

Напомним, в мае 2019 года аэропорту «Симферополь» было присвоено имя Ивана Айвазовского. Решение было принято по итогам народного голосования.

Поэтическое представление "Я не люблю штиль". Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"

С 24 февраля симферопольский аэропорт не принимает и не отправляет самолеты. Полеты в Крым с началом спецоперации на Украине приостановила Росавиация. Запрет ведомство продлевает каждую наделю. По последней информации, самолеты в Симферополь не будут летать до 5 августа. Туристам рекомендуют ехать в Крым поездом, машиной или лететь до аэропорта Сочи.

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