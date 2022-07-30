Построенный в Керчи патрульный корабль «Сергей Котов» приняли в состав Черноморского флота

Патрульный корабль "Сергей Котов" на керченском заводе "Залив" спустили на воду в январе прошлого года. Фото: пресс-служба завода "Залив"

Новый патрульный корабль «Сергей Котов», построенный керченским судостроительным заводом «Залив» им. Бутомы, принят в состав Черноморского флота РФ. Торжественные мероприятия по этому поводу прошли на военно-морской базе в Новороссийске. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

- Корабль вошёл в состав соединения охраны водного района Новороссийской ВМБ Черноморского флота. В ближайшее время экипаж нового корабля начнёт отработку специальных курсовых задач, после сдачи которых, приступит к выполнению плановых задач боевой подготовки, - говорится в сообщении.

Традиционно перед началом торжественной церемонии подъёма Андреевского флага духовенство провело на причале обряд освящения судна.

Патрульный корабль «Сергей Котов» был заложен на керченском судостроительном заводе «Залив» им. Бутомы (входит в структуру Зеленодольского завода им. Горького) в мае 2016 года, и спущен на воду в январе 2021 -го. Он является четвёртым серийным кораблём проекта 22160.

Это корабль, спроектированный и построенный с применением модульной концепции вооружения. На корветах проекта находится управляемые ракетные системы ближней и дальней морской зоны.

Они предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, а в случае военных действий призваны обеспечивать устойчивость сил и объектов флота при обороне районов базирования. Корабли оснащены самыми современными комплексами радиотехнического и гидроакустического вооружения.

Автономность плавания составляет 60 суток, корабли способны развивать скорость до 30 узлов, имеют водоизмещение около 1700 тонн, а численность экипажа порядка 80 человек. Дальность плавания корабля до 6000 морских миль.

Принятые ранее в состав Черноморского флота патрульные корабли «Василий Быков», «Дмитрий Рогачёв» и «Павел Державин» сейчас выполняют задачи в составе новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.

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