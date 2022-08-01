В Сакском районе легковушка вылетела на «встречку»: погибли водитель и два пассажира

Автомобиль Renault выехал на встречную полосу и врезался в "Ладу". Фото: пресс-служба МВД Крыма

В Сакском районе в жутком ДТП погибли трое человек, а еще двое получили травмы. Как сообщили в пресс-службе МВД по республике Крым, произошло все после полуночи 31 июля недалеко от села Червоное.

На трассе Симферополь - Евпатория лоб в лоб столкнулись две легковушки - Renault Symbol и LADA Granta - 42-летний водитель французской иномарки вылетел на встречную полосу. В Renault находились четыре человека. К сожалению, выжить удалось только 16-летней пассажирке.

Автомобили после столкновения буквально смялись. Фото: пресс-служба МВД Крыма

- В результате ДТП водитель и два пассажира иномарки – 37-летний мужчина и 41-летняя женщина, погибли, - подчеркнули в пресс-службе крымской полиции.

Авария произошла глубокой ночью. Фото: пресс-служба МВД Крыма

Водитель автомобиля LADA Granta также пострадал - с травмами 44-летнего мужчину доставили в больницу. На данный момент правоохранители выясняют причины произошедшего.

Водитель Lada и 16-летняя пассажирка Renault выжили. Фото: пресс-служба МВД Крыма

К делу также подключилась и республиканская прокуратура. Как отметили в пресс-службе надзорного ведомства, ход и результаты проверки взяты на контроль прокуратуры Крыма.

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