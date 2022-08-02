Крупнейший крымский банк с начала года выдал больше 10 миллиардов рублей на ипотечные кредиты

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Ипотека - один из самых распространенных и доступных способов покупки жилья. Среди крымчан спрос на ипотечные кредиты продолжает оставаться высоким, как отмечают в РНКБ банке. Так, за семь месяцев текущего года банк выдал больше 3 тысяч займов на 10,8 миллиарда рублей. При этом больше половины сделок - 55% - оформляются полностью в электронном виде. Как отмечают в РНКБ, 40% заявок на получение ипотечного кредита клиенты оформили онлайн без визита в офис. Это можно сделать как в мобильном приложении, так и в личном кабинете интернет-банка.

ГОСПРОГРАММЫ ПОЛЬЗУЮТСЯ СПРОСОМ

Жилье в Крыму можно приобрести также в ипотеку по сниженной ставке, пользуясь условиями действующих госпрограмм. Так, около 70% всех ипотечных кредитов на жилье на первичном рынке были выданы в рамках льготных программ поддержки ипотечного кредитования. В частности, 1 миллиард получили те, кто приобретал жилье по программе «Господдержка 2022» и еще более 900 миллионов рублей по программе «Семейная ипотека». Кроме того, клиенты банка активно подают заявки в рамках новой льготной программы для сотрудников IT-сферы. РНКБ одобрил заявки на общую сумму около 330 миллионов рублей.

Те, кто оформляет ипотеку в РНКБ, могут получить дополнительные скидки к процентной ставке. Например, на 1% можно еще снизить процент годовых, если купить жилье в объекте, который строится с помощью проектного финансирования РНКБ.

КСТАТИ

В банке также доступна ипотека на индивидуальное жилищное строительство. Кредиты на строительство дома клиенты получили на общую сумму больше 240 миллионов рублей. Как отметили в РНКБ, средняя сумма ипотечных кредитов, выданных за 7 месяцев, составила 4,2 миллиона рублей.

- Благодаря льготным государственным программам кредитования желающие могут оформить ипотечный кредит на покупку жилья в Крыму по сниженным процентным ставкам, - говорит председатель правления РНКБ Михаил Якунин. – Жителям материковой части России мы предоставили возможность приобрести квартиру в ипотеку без визита в банк с помощью дистанционного оформления сделки. Первые такие сделки банк совершил в прошлом году, и с тех пор услуга набирает популярность.