Жилой дом или гаражный комплекс: до 90% бюджета проекта готов финансировать банк

Фото: Лидия ШУМКОВА

Проектное финансирование, активно применяемое в России уже три года, эксперты называют наиболее надежным и экономичным финансовым инструментом для застройщика. Система, которая была внедрена в июле 2019 года, позволила девелоперам получить от банков уже не один триллион рублей по завершенным объектам строительства, а дольщикам защитить средства на покупку жилья – до момента введения дома в эксплуатацию деньги остаются «замороженными» на специальных эскроу-счетах согласно 214-ФЗ.

Высокая защищенность средств участников долевого строительства стала важным фактором, подогревающим спрос на первичное жилье. При этом девелоперы больше не зависят от движений средств на счетах, а имеют стабильный источник финансирования в виде банковского кредита.

Что необходимо для одобрения проектного финансирования от кредитно-финансового учреждения, и как получить деньги на строительство в Крыму? Что можно строить? В Промсвязьбанке (ПСБ) рассказали о том, как работает этот функционал.

ПСБ входит в перечень банков, которые имеют право открывать счета застройщикам и эскроу-счета. В такой перечень, согласно требованиям, установленным постановлением Правительства РФ, включаются финансовые учреждения, имеющие высокий кредитный рейтинг.

Банк готов финансировать до 90% бюджета проекта и выше (при предоставлении дополнительного обеспечения, не связанного с реализацией проекта). Чтобы получить одобрение ПСБ, девелопер должен обладать релевантным опытом строительства и реализации объектов жилой недвижимости.

Кредитная организация предоставляет финансирование на срок до 5 лет, а для проектов комплексной застройки – до 7 лет. При этом обязательным условием является наличие правоустанавливающей и исходной разрешительной документации по проекту.

ЧТО МОЖНО СТРОИТЬ?

При поддержке ПСБ можно получить финансирование на строительство многоквартирных жилых домов и комплексов, а также расположенных в них жилых и нежилых помещений; апартаментов, коттеджей и таунхаусов; гаражных комплексов и паркингов, входящих в состав жилого дома.

Согласно рекомендациям Центрального банка РФ и Минстроя России, средний срок принятия решений по проектам – 25 рабочих дней. И ПСБ соблюдает эти рекомендации.

На сегодняшний день банк предлагает оптимальные условия финансирования проектов по средневзвешенной ставке, которая зависит от объема денежных средств на счетах эскроу.

Проценты при отсрочке их уплаты банком не капитализируются. А в случае негативных изменений экономической ситуации у застройщика есть возможность защитить процентные ставки от увеличения. При этом дополнительные расходы, связанные с рассмотрением проекта, не требуются. Банк самостоятельно оценивает коммерческую привлекательность проекта, проводит строительный аудит и мониторинг.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

К каждому проекту ПСБ подходит индивидуально. С учетом особенностей предлагает оптимальную структуру финансирования, дополнительными элементами которой могут быть:

- мезонинное финансирование, которое сочетает в себе признаки банковского кредита и акционерного капитала и предоставляется, когда классическое кредитование недоступно из-за особенностей проекта;

- бридж-финансирование, то есть краткосрочный кредит на погашение текущих расходов в ожидании основного кредитного транша;

- финансирование под альтернативный залог и будущую прибыль, или же другие банковские инструменты, разработанные под проект индивидуально

ПСБ рассматривает проекты поэтапно. Это позволяет своевременно согласовать важные этапы сделки – от предварительной оценки до ее структурирования и подготовки кредитного заключения и принятия решения.

Снизить стоимость финансирования призвано комплексное сотрудничество с застройщиком. В пакет услуг входят банковское сопровождение и контроль целевого использования средств, все виды транзакционного обслуживания, специальные условия по размещению средств для дополнительного дохода и зарплатный проект.

Для содействия росту продаж застройщиков, проекты публикуются на сайте ПСБ и включаются в почтовые и SMS-рассылки клиентам банка. Кроме того, девелопер получит возможность установления специальной ипотечной ставки либо же разработки индивидуального механизма снижения ставки, как только целевые параметры продаж жилья с ипотекой ПСБ будут достигнуты.