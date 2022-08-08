К делу о падении джипа на мысе Тарканхут, где пострадала женщина, подключилась прокуратура

В результате падения машины с обрыва пострадала 41-летняя пассажирка. Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

К делу о падении машины с обрыва на мысе Тарханкут подключилась прокуратура. Надзорное ведомство инициировало проверку по факту ЧП, произошедшего вечером 6 августа в районе мыса Большой Атлеш.

Напомним, автомобиль слетел в обрыв в селе Оленевка. Как «Комсомолка» сообщала ранее, по словам очевидцев, водитель не разобрался с коробкой передач и перепутал скорости. Вместо того, чтобы сдать назад, мужчина поехал вперед. К счастью, падение автомобиля смягчила вода.

На место незамедлительно прибыли спасатели. Фото: пресс-служба ГКУ РК "Крым-Спас"

На место выехали спасатели, а также сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи. В аварии пострадала 41-летняя пассажирка джипа - ее доставили в симферопольскую больницу.

-По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Volkswagen Caddy, не выбрал безопасное расстояние до обрыва и допустил съезд транспортного средства со скалы в районе мыса Большой Атлеш на Тарханкутском полуострове, - отметили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Ход и результаты проверки взяты надзорным ведомством на контроль.

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