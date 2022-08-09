Росавиация вновь продлила запрет на полеты в Крым до 17 августа

Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 17 августа. Фото: Пресс-служба аэропорта "Симферополь"

Росавиация в 28 раз продлила запрет на полеты в Крым, сообщили в пресс-службе федерального агентства. Аэропорт «Симферополь» и еще 10 городов центральной и южной части страны будут закрыты как минимум до 17 августа.

- Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 17 августа, - отметили в Росавиации.

Чтобы узнать нужную информацию об альтернативных маршрутах и телефонах «горячих линий» для пассажиров отмененных авиарейсов, можно перейти по ссылке на официальном сайте воздушной гавани в разделе пресс-центр.

Заметим, аэропорты по-прежнему остаются закрыты в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. При этом улететь можно их воздушной гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Напомним, аэропорт крымской столицы временно приостановил работу 24 февраля 2022 года в связи с началом спецоперации. С тех пор ограничения на полеты неоднократно продлевали.

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