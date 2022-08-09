Пляжи Ялты закрыли для купания из-за сильного шторма

Несмотря на устоявшуюся в начале августа солнечную погоду без осадков и жарой до 35 градусов, накануне в республиканском МЧС предупреждали об ухудшении погоды.
Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
Из-за сильного шторма в Ялте пришлось закрыть все городские пляжи, сообщила в своем Telegram глава города Янина Павленко.
По ее словам, утром ветер разбушевался до 23 метров в секунду, шторм на море более трех баллов.
- На всех пляжах Ялтинского региона подняты красные флаги, которые запрещают купание в море. Сотрудники администрации, ГИМС и «КРЫМ СПАС» не допускают нахождения людей на гидротехнических сооружениях и в воде, матросы-спасатели находятся на пляжах в спасательных жилетах, - предупреждает глава курорта.
Заметим, несмотря на устоявшуюся в начале августа солнечную погоду без осадков и жарой до 35 градусов, накануне в республиканском МЧС предупреждали об ухудшении погоды. Так, по данным ведомства, шторм в регионе ожидали с начала недели. Он будет бушевать на протяжении суток - ухудшение погоды прогнозируется 9 и 10 августа.
- По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 9-10 августа в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра - 18-23 м/с, - отметили в пресс-службе ведомства.
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