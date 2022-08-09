Пляжи Ялты закрыли для купания из-за сильного шторма

Несмотря на устоявшуюся в начале августа солнечную погоду без осадков и жарой до 35 градусов, накануне в республиканском МЧС предупреждали об ухудшении погоды. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Из-за сильного шторма в Ялте пришлось закрыть все городские пляжи, сообщила в своем Telegram глава города Янина Павленко.

По ее словам, утром ветер разбушевался до 23 метров в секунду, шторм на море более трех баллов.

- На всех пляжах Ялтинского региона подняты красные флаги, которые запрещают купание в море. Сотрудники администрации, ГИМС и «КРЫМ СПАС» не допускают нахождения людей на гидротехнических сооружениях и в воде, матросы-спасатели находятся на пляжах в спасательных жилетах, - предупреждает глава курорта.

Заметим, несмотря на устоявшуюся в начале августа солнечную погоду без осадков и жарой до 35 градусов, накануне в республиканском МЧС предупреждали об ухудшении погоды. Так, по данным ведомства, шторм в регионе ожидали с начала недели. Он будет бушевать на протяжении суток - ухудшение погоды прогнозируется 9 и 10 августа.

- По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 9-10 августа в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра - 18-23 м/с, - отметили в пресс-службе ведомства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за сильного ветра 9 и 10 августа в Крыму объявлено штормовое предупреждение

Ожидается сильный ветер со скоростью до 23 м/с (подробнее)

В центре поселка Новый Свет из-за ливня размыло подпорную стену: упавшие камни придавили автомобили

Пострадавших от природной стихии на курорте под Судаком, к счастью, нет (подробнее)